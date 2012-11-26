مهلت فیفا به استقلال برای پرداخت مطالبات توزی/ یک بدهی دردسرساز دیگر!

به گزارش خبرنگار مهر، در پی ارسال نامه رسمی فدراسیون جهانی فوتبال به فدراسیون فوتبال ایران و باشگاه استقلال، فیفا خواستار ارسال مدارک لازم برای بررسی شکایت "رودریگو توزی" به خاطر دریافت نکردن مطالباتش از این باشگاه تهرانی شد. مطالباتی که گفته می شود در صورت پرداخت نشدن آن برای باشگاه استقلال دردسرساز خواهد شد.

پس از شکایت "رودریگو توزی"، هافبک برزیلی از باشگاه استقلال به فیفا به خاطر دریافت نکردن مطالباتش، فیفا در این نامه مهلت 15 روزه‌ای را به باشگاه استقلال تهران داده تا مدارک خود را برای بررسی لازم به این فدراسیون جهانی ارسال کند. این مهلت روز 13 آذرماه به پایان خواهد رسید.

"رودریگو توزی" بازیکن فصل گذشته تیم فوتبال تراکتورسازی که روز 17 تیرماه فصل جاری با عقد قرارداد رسمی به تیم استقلال تهران پیوست، پس از مدتی و به خاطر پرداخت نشدن مطالباتش در زمان مقرر از ایران رفت و حاضر نشد در تمرینات گروهی این تیم شرکت کند.