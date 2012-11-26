کسی حق ندارد به بازیکن ما پاداش بدهد/ نشان شوالیه در ایران ارزشی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رویانیان عصر روز جمعه در حاشیه برگزاری دیدار تدارکاتی تیم فوتبال پرسپولیس با شهرداری باغستان در جمع خبرنگاران ضمن بیان این مطلب افزود: ما الان در کشورمان سردار هستیم و فکر می کنم این عنوان از لقب هایی مثل شوالیه بالاتر است. آقای فتح الله زاده هم چون دوست داشت نظامی شود و به این مهم نرسید رفت این لقب را گرفت که در ایران ارزش زیادی ندارد.

مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در واکنش به وعده ای که حسین هدایتی برای اهدا خودرو به علی کریمی داده است، بدون اینکه نامی از مالک باشگاه ملوان ببرد گفت: من هم خبرهایی در این مورد شنیده ام اما باید بگویم هیچکس حق ندارد که به بازیکن ما پاداش بدهد. اگر قرار باشد پاداشی داده شود خود ما این کار را خواهیم کرد. به کسی ارتباط ندارد که بخواهد به بازیکن ما پاداش بدهد. این افراد می خواهند خودشان را به پرسپولیس بچسبانند.

رویانیان به سفر آینده اش به ایتالیا اشاره کرد و گفت: قصد داریم در این سفر که اقتصادی - ورزشی است با مسئولان باشگاه میلان مذاکراتی داشته باشیم. همانطور که هم اکنون هیاتی از برزیل در تهران حضور دارند و در حال بررسی امکانات باشگاه پرسپولیس هستند تا با یکدیگر تفاهم نامه امضا کنیم.

وی با ابراز خوشحالی از جذب رضا حقیقی که مورد نظر او و مورد تایید مانوئل ژوزه بوده است در مورد زمان دیدار این تیم با ملوان در رقابت های جام حذفی نیز گفت: قبل از این تصمیم گرفته بودند که بازی های جام حذفی برگزار نشود که تصمیم اشتباهی بود. اما الان هم که می خواهند مسابقات را برگزار کنند در مورد زمان دیدار پرسپولیس و ملوان عجولانه تصمیم گرفته اند که امیدواریم اصلاح شود.