فعالیتهای ثبتی مازندران الکترونیکی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله عبدی کمیشانی افزود: ثبت اسناد و املاک در حال عبور از مرحله گذار بوده و تمام کارهای ثبتی به سوی مکانیزه و الکترونیکی شدن پیش می رود.

وی افزود: در قوانین مختلف تکالیفی با نگاه الکترونیکی کردن ثبت بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک بوده که یکی از این قوانین انجام معاملات به صورت آنی تا پایان برنامه پنجم توسعه است که حجم کار زیادی را از سوی کارکنان دفاتر اسناد رسمی طلب می کند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران اظهار داشت: برنامه هایی از سوی سازمان در راستای الکترونیکی کردن امور در حال تدوین و تهیه بوده که باید آمادگی لازم را داشته باشیم.

ضرورت تقویت تولیدات داخلی



محمد دامادی، نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی در بازدید از شهرک صنعتی دودانگه ساری اظهار داشت: با تمام توان در جهت پشتیبانی از صنعت و حمایت از تولید داخلی قدم برخواهیم داشت.

وی افزود: شهرکها و نواحی صنعتی بستر مناسبی برای حضور سرمایه گذاران محسوب می شوند و شهرک صنعتی دودانگه با دارا بودن شرایط بسیارخوب اقلیمی منطقه و وجود مواهب طبیعی آن، در جهت جذب سرمایه گذاران و پویایی صنعت استـان می تواند نقش مؤثـری ایفا کند.

عباس علی وفایی نژاد، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران گفت: ایجاد و انجام پروژه هایی نظیر آسفالت، انجام جدول کشی، تابلوی ورودی در شهرک صنعتی دودانگه و انتقال خطوط تلفن امری ضروری بوده که در صورت تامین اعتبارات لازم اقدامات عمرانی محقق خواهد شد.

کمک 7 میلیاردی خیران کتابخانه ساز بهشهر



رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بهشهر گفت: خیران کتابخانه ساز بهشهر، در حدود 183 میلیون ریال کمک نقدی و غیر نقدی و دو زمین به ارزش 6 میلیارد و 850 میلیون تومان امسال به کتابخانه های عمومی شهرستان اهدا کردند.

علی ذبیح پور افزود: خیران کتابخانه ساز و اعضای فعال کتابخانه های عمومی بهشهر با خرید تجهیزات و وسایل مورد نیاز کتابخانه های عمومی، 183 میلیون ریال به کتابخانه های عمومی کمک کردند.

دبیر انجمن کتابخانه های عمومی بهشهر، به اهدا زمین برای ساخت کتابخانه عمومی اشاره کرد و گفت: دو خیر به نامهای جهانگیری و علیپور با اهدای زمین برای ساخت کتابخانه عمومی گام موثری در افزایش فضای کتابخانه ای شهرستان بهشهر برداشتند.