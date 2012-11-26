تعداد سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا اعلام شد/ تصمیم نهایی 7 آذر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون، مهدی محمد نبی دبیر کل فدراسیون گفت: طبق آخرین اعلام کمیته رسیدگی به مدارک باشگاههای لیگ برتری در AFC، امتیازات فدراسیون ها اعلام شد اما پس از بررسی در جلسات تخصصی کنفدراسیون فوتبال آسیا، هفتم آذرماه در کوالالامپور تصمیم گیری نهایی در این خصوص گرفته خواهد شد.

دبیر کل فدراسیون ایران با اشاره به اینکه سهمیه کشورمان نسبت به سال گذشته افزایش داشته گفت: ایران با کسب 5/813 امتیاز، سهیمه 1+3 را جهت حضور در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا(ACL) کسب کرد.