  1. ورزش
۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۲۳

فعلا 3 + 1 برای فوتبال ایران/

تعداد سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا اعلام شد/ تصمیم نهایی 7 آذر

تعداد سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا اعلام شد/ تصمیم نهایی 7 آذر

دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران از اعلام امتیازات فدراسیون ها توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا خبر داد و گفت: سهیمه ایران نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. در تازه ترین اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا سهمیه ایران 3+1 خواهد بود که تصمیم نهایی روز هفتم آذر گرفته خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون، مهدی محمد نبی دبیر کل فدراسیون گفت: طبق آخرین  اعلام کمیته رسیدگی به مدارک باشگاههای لیگ برتری در AFC، امتیازات فدراسیون ها اعلام شد اما پس از بررسی در جلسات تخصصی کنفدراسیون فوتبال آسیا، هفتم آذرماه در کوالالامپور تصمیم گیری نهایی در این خصوص گرفته خواهد شد.

دبیر کل فدراسیون ایران با اشاره به اینکه سهمیه کشورمان نسبت به سال گذشته افزایش داشته گفت: ایران با کسب 5/813 امتیاز، سهیمه 1+3 را جهت حضور در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا(ACL) کسب کرد.
 
محمد نبی در پایان با اشاره به امتیاز کشورهایی که از 1000 مجموع زیر را گرفته اند گفت: ژاپن با 8/946 امتیاز و 4 سهیمه، کره جنوبی با 6/886 امتیاز و 4 سهمیه، عربستان سعودی با 5/860 امتیاز و4 سهمیه، قطر با 838 امتیاز و 4 سهمیه، چین با 7/796 امتیاز و 1+3 سهمیه، استرالیا با 747 امتیاز و 1+2 سهمیه، امارات با 2/750 امتیاز و 1+2 سهمیه و ازبکستان با 8/740 امتیاز  و 1+1 سهمیه از کمیته رسیدگی به مدارک باشگاههای لیگ برتر  کسب کردند.
کد مطلب 1751599

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