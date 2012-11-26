شش هزار کودک استان مرکزی تست بینایی سنجی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی الله دادی با اشاره به اینکه شیوع تنبلی چشم پارسال دراستان 9 دهم درصد گزارش شده افزود: این عدد در کشور حدود یک درصد و در جهان دو تا چهار درصد می رسد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: عدم تشخیص و درمان به موقع تنبلی چشم می‌تواند موجب کاهش بسیار شدید دید یک یا هر دو چشم و گاهی نابینایی شود در حالی که با تشخیص و درمان به موقع، چشم دید کامل خود را به ‌دست خواهد آورد.

هدفمند کردن تولیدات رسانه ای در حوزه سلامت

مشاور ارتباطات و روابط عمومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک از برگزاری ششمین جلسه کمیته نظارت بر تولیدات رسانه ای این دانشگاه خبر داد و گفت: هدف از تشکیل این کمیته هدفمند کردن تولیدات رسانه ای در حوزه سلامت می باشد تا بتوان با برنامه ریزی مناسب شرایط بهره مندی بهتر شهروندان را از این تولیدات میسر کنیم.

مهدی میرزابابایی اظهار داشت: با تلاش روابط عمومی دانشگاه و کمیته تولیدات رسانه ای بسترهای مناسبی مهیا شده و تعامل با رسانه ها تا حدّ قابل قبولی فراهم شده است.

روند رشد بیماری دیابت در استان نگران کننده است



مدیر کل امور اجتماعی استانداری مرکزی روند رشد بیماری دیابت در استان را نگران کننده دانست و گفت: برابر اعلام سازمان جهانی بهداشت، سوء تغذیه، اضافه وزن و کم تحرکی از علل مهم این بیماری است که زمینه افزایش این بیماری را روزبروز گسترش داده است، بطوری که هرساله 10 میلیون نفر به دیابت مبتلا می شوند و هر 10 ثانیه یک نفر در جهان جان خود را از دست می دهند و دو نفر به این بیماری مبتلا می شوند و هر 30 ثانیه در دنیا یک پا به علت دیابت قطع می شود و 5 درصد مرگ و میرهایی که هر ساله در جهان اتفاق می افتد، بر اثر دیابت است.



غلامرضا فتح آبادی با تاکید بر اینکه تعداد 385 میلیون دیابتی در جهان زندگی می کنند، که تا سال ۲۰۳۰ به 438 میلیون نفر می رسند خاطرنشان کرد: در ایران نیز آمار این گروه از بیماران حدود 6 میلیون نفر است و بر اساس برآورد هزینه‌های درمان این بیماری در کشور رقمی بالغ بر 15 هزار میلیارد تومان می باشد که نشان دهنده این است که سونامی دیابت در پیش است.