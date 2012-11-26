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۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۰۴

به درخواست دبیر ستاد صیانت/

پذیرش سفارش و تولید لوح فشرده انیمیشن ممنوع شد

پذیرش سفارش و تولید لوح فشرده انیمیشن ممنوع شد

در پی شکاف قانونی و تصمیم‌گیری در زمینه صدور مجوز محصولات شبکه نمایش خانگی در وزارت ارشاد، پذیرش سفارش و تولید لوح فشرده انیمیشن به درخواست دبیر ستاد صیانت ممنوع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با گذشت بیش از یک هفته از مشکلات به‌وجود آمده ناشی از صدور مجوز محصولات شبکه نمایش خانگی به شکل موازی توسط مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال و اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفه‌ای و عدم دستیابی به نتیجه مفید و توافق لازم بین مرکز یاد شده و سازمان سینمایی در این خصوص، با درخواست دبیر ستاد حمایت و صیانت از محصولات فرهنگی و هنری از اتحادیه صنایع لوح فشرده ایران، پذیرش سفارش و تولید لوح فشرده در قالب کارتون، انیمیشن و بازی‌های رایانه‌ای تا رفع مشکل به وجود آمده ممنوع شد.

سعید جابری انصاری دبیر ستاد حمایت و صیانت از آثار فرهنگی و هنری، چهارشنبه گذشته در نامه‌ای خطاب به جواد انصاری رییس اتحادیه صنایع لوح فشرده ایران از وی درخواست کرد تا شرکت‌های عضو آن اتحادیه تا برطرف شدن مشکل تعدد حوزه‌های صدور مجوز اینگونه آثار در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از پذیرش سفارش و تولید انیمیشن و بازی‌های رایانه‌ای خودداری کنند.

کد مطلب 1751606

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