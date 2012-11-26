امیدوارم فغانی بهترین داور سال آسیا شود/ حل مشکلات داوری در داخل خانواده!

فریدون اصفهانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد قرار گرفتن نام علیرضا فغانی در بین نامزدهای بهترین داور سال 2012 آسیا، ضمن بیان مطلب فوق گفت: این نشان می‌دهد توانایی داوران ما بسیار بالاست و امیدواریم ایشان به چنین عنوان مهمی دست پیدا کند.

وی شاخصه‌های داوران ایرانی را زحمات زیاد و توانایی بالا دانست و افزود: فغانی با قضاوت‌‎های خود شایستگی چنین عنوانی را داشت و من آرزو می‌کنم بتواند در ادامه راه داوری‌اش در تورنمنت‌های مهم آسیایی و جهانی قضاوت کند.

رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال در پاسخ به این پرسش که آیا قرار گرفتن در بین سه داور برتر آسیا شانس فغانی را برای قضاوت در جام جهانی بیشتر می‌کند، اظهار داشت: حتما این مسئله می‌تواند به فغانی کمک کند تا شانس قضاوت خود در جام جهانی را افزایش دهد اما او باید تلاشش را بیشتر کند تا بتواند به چنین فرصت مهمی دست پیدا کند.

وی در مورد اینکه چرا هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال تصمیم گرفت تمامی افرادی که در فوتبال دارای جایگاه بوده و در آن فعالیت دارند، از مصاحبه علیه کمیته، دپارتمان و داوران کشور خودداری کنند، تاکید کرد: من هم موافق این مسئله بودم زیرا بهتر است تمام مسائل حول و حوش داوری در خانواده داوری مطرح شود و مسائل مختلف در مقر داوران مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

اصفهانیان در پایان در مورد اینکه آیا پس از صحبت‌های مسعود مرادی و رضا غیاثی نشست کمیته داوران برگزار می‌شود و چه زمان مشکلات بین اعضای این کمیته برطرف خواهد شد، گفت: ما همیشه جلساتمان را برگزار کرده‌ایم و فکر نمی‌کنم مشکل خاصی بین اعضا وجود داشته باشد.