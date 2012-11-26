یاد و خاطره سردار "عاصی زاده" در یزد گرامی داشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس موزه انقلاب و دفاع مقدس و از همرزمان شهید عاصی زاده در مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهید عاصی زاده با اشاره به اینکه سرداران دفاع مقدس زیر پرچم ولایت و امام حسین (ع) شبانه روز زندگی خود را صرف اسلام و حقانیت دین خدا کرده اند، اظهار داشت: رزمندگانی که در جنگ هشت روزه گنبد آهنین رژیم غاصب صهیونیستی را فرو می ریزند و پیروز می شوند از همین مکتب درس گرفته اند.

سردار مرتضی قربانی با بیان خاطراتی از سردار رشید اسلام شهید عاصی زاده، وی را پایبند به همه احکام اسلامی معرفی کرد و با بیان اینکه این مجلس و محفلها را باید مغتنم داشت، افزود: راه و منش های این شهیدان را یاد بگیریم و آن را جاودانه کنیم.

مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، شهید عاصی زاده را جزو اولین پاسدارانی ذکر کرد که وارد حصر آبادان شد و با کمترین امکانات و گوش به فرمان ولی خود حضرت امام خمینی(ره) با دشمن متجاوز جنگید.

این مراسم در حسینیه حماسه سازان عاشورا با حضور مسئولان، مردم، روحانیون، فرماندهان سپاه و همرزمان سردار شهید عاصی زاده برگزار شد.

نوحه سرایی، خاطره گویی و پخش کلیپ از دیگر برنامه های این مراسم بود.