امنیت خلیج فارس در اختیار ایران است/ دلیل ورود زودهنگام ناو آمریکا به منطقه

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری امروز دوشنبه در نشست خبری خود به مناسبت هفتم آذرماه سالگرد تاسیس نیروی دریایی ایران به اقدامات و فعالیت های این نیرو در دوران هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: این نیرو در عملیات های مختلف در دوران دفاع مقدس نقش موثری در پیروزی رزمندگان اسلام داشت.

وی با اشاره به عملیات ثامن الائمه، شکست حصر آبادان، عملیات بیت المقدس، عملیات بدر و خیبر ، والفجر 8 و عملیات کوی ذوالفقار اظهار داشت: نیروی دریایی ارتش راهبرد سریع دشمن را شکست داد.



سیاری با اشاره به عملیات مروارید اظهار داشت: در 7 آذرماه یعنی 67 روز بعد از پایان جنگ این عملیات در سه مرحله انجام و پایان یافت.



وی به نتایج این عملیات اشاره کرد و گفت: بیش از دو سوم نیروی دریایی دشمن شکست خورد و پایانه های نفتی مهم البکر و الامیه دشمن که بیشترین واردات و صادرات نفتی از آنجا انجام می شد توسط نیروی دریایی به کلی منهدم شد.



فرمانده نیروی دریایی ارتش همچنین به محاصره دریایی کشور عراق در عملیات مروارید اشاره کرد و گفت: همچنین دو بندر مهم تجاری کشور عراق در این عملیات کاملا محاصره شد و از دیگر آثار عملیات بزرگ مروارید تاثیر آن بر کشورهای منطقه ای و فرا منطقه ای می باشد که توان دفاع ایران از مرزهای دریایی خود را به همه نشان داد.



سیاری با بیان اینکه دشمن نیز سعی داشت در دریا مقابله به مثل انجام دهد، گفت: آنها 2800 بار به جزیره خارک که در آن زمان صادرات نفتی ما از آنجا انجام می شد، حمله کردند.



وی همچنین با اشاره به توان بالای نیروی دریایی در دوران دفاع مقدس گفت: در آن ایام که ما 10 هزار کشتی را در آبهای عمان و خلیج فارس اسکورت می کردیم تنها 259 موشک به کشتی ها اصابت کرد که در این بین تنها 20 فروند کشتی آسیب دید و بقیه نجات یافت.



سیاری با اشاره به آینده دریا و نیروی دریایی ارتش اظهار داشت: یک سوم مرز کشور ما مرز دریایی است و استفاده از منابع دریایی به خاطر انتقال فرهنگ، عمق دادن برای دفاع از مرزها، تجارت دریایی، توسعه مدیریت در سواحل دریایی و همچنین گردشگری اهمیت زیادی دارد.



وی با بیان اینکه یکی از مهم ترین عوامل توسعه کشور ما دریا است، گفت: باید به مرور زمان رویکرد زمینی را به دریایی تدبیل کنیم و از ظرفیت های آن استفاده شود.



فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه اقتدار دریایی سه رکن نظامی، تجاری و علم و صنعت کشور را می طلبد، گفت: این سه رکن برای هر کشوری اقتدارنیروی دریایی آن کشور را به همراه دارد.



سیاری با اشاره به حضور نیروی دریایی در آبهای آزاد اظهار داشت: امروز وسعت گشت نیروی دریایی 2میلیون و 100 کیلومتر مربع در دریا است و ما به اقیانوس هند دسترسی داریم چرا که 20 درصد تجارت جهانی در منطقه شمال اقیانوس هند انجام می شود.



وی تصریح کرد: نیروی دریایی ارتش 1500 کشتی را در آبهای آزاد اسکورت کرده و در این بین 110 بار درگیری شدید با دزدان دریایی داشته اند و امروز کشتی های ایران در آبهای آزاد از بالاترین امنیت برخوردارند.



فرمانده نیروی دریایی ارتش در پاسخ به سئوالی در خصوص نامه ای که به بان کی مون در مورد نزدیک شدن ناوهای آمریکایی به مرزهای ایران نوشته شده بود و در آن جمهوری اسلامی ایران به این اقدام هشدار داده بود، گفت: ما تمام تحرکات ناوهای منطقه ای و فرا منطقه ای را به طور لحظه ای رصد می کنیم و اجازه نخواهیم داد ناوها به مرز دریایی ایران نزدیک شوند.



وی همچنین درخصوص رزمایش نیروی دریایی ارتش در سال 91 گفت: قطعا رزمایش نیروی دریایی در سال 91 به مراتب وسیع تر و بزرگ تر از رزمایش ولایت 90است اما اینکه این رزمایش در چه زمانی و کجا و با چه وسعتی انجام شود به ستادهای بالاتر مربوط می شود و تصمیم گیری در آنجا انجام می گیرد.



سیاری اظهار داشت: نیروی دریایی ارتش در همه حال آماده برگزاری رزمایش های بزرگ است.



فرمانده نیروی دریایی ارتش در پاسخ به سئوالی درخصوص اینکه یکی از ناوهای آمریکایی 4 ماه پیش از زمان مقرر قرار است به خلیج فارس وارد شود و هدف از ورود خود را مقابله با تهدیدات احتمالی جمهوری اسلامی ایران خوانده است، گفت: ناوهای هواپیمابر به خاطر پیمانهایی که با برخی کشورهای منطقه دارند وارد آبهای خلیج فارس می شوند اما ما به هیچ وجه به آنها اجازه نمی دهیم به مرزهای ما نزدیک شوند.



وی تصریح کرد: اگر این ناو چهار ماه زودتر آمده است به این خاطر است که ناو قبلی نقص فنی پیدا کرده است.



سیاری اظهار داشت: آنها با این گونه اظهارات به دنبال ترویج ایران هراسی هستند و می گویند ارتقای توانمندی ایران تهدیدی برای کشورها است در حالیکه رهبر معظم انقلاب فرمودند توانمندی جمهوری اسلامی ایران هیچ تهدیدی برای کشورها نیست و ما باید توان دفاعی خودمان را بالا ببریم.



فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود: اگر آنها ادعا می کنند که در منطقه امنیت برقرار می کنند اشتباه است. برقراری امنیت در خلیج فارس و عمان در اختیار ایران است و هر جایی که آنها بوده اند ناامنی ایجاد شده است.



وی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با توان دریایی خود به کمک کشورهای منطقه امنیت لازم در خلیج فارس و منطقه را ایجاد می کند.



سیاری در پایان گفت: در اواخر بهمن ماه یک همایش تحت عنوان اقتدار دریایی مبنی بر توسعه سواحل جنوب شرق در چابهار توسط نیروی دریایی ارتش برگزار می شود.