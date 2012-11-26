به گزارش خبرگزاری مهر، جواد زرین کلاه در حاشیه مراسم زیارت عاشورا که در محل فرمانداری شیراز برگزار شد، با تسلیت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)افزود: به استناد بند سه ماده دو قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و به استناد رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری کشور و مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و نیز مصوبه مورخه شورای اسلامی شهر شیراز روستاهای گویم و دوکوهک به شهر شیراز ملحق شدند.

وی از الحاق دو روستا از بخش مرکزی به شهر شیرازخبر داد و اظهار داشت: به استناد بند سه ماده دو قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب چهار آذرماه سال 89 که در تاریخ 11 اسفندماه همان سال به تایید شورای نگهبان رسیده و در آن اعلام شده " کلیه روستاهایی که در حریم شهرها قرار دارند با تشخیص و درخواست فرماندار آن شهرستان به شهر مربوطه الحاق می گردند" و همچنین به استناد رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری کشور و مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع و تفصیلی شهرشیراز دو روستای گویم و دوکوهک به شهر شیراز الحاق می گردند.

وی بیان کرد: با توجه به موارد یاد شده و نیز ابلاغیه استاندار فارس و همچنین مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز روستاهای گویم و دوکوهک از توابع بخش مرکزی به شیراز الحاق شده اند و شهرداری شیراز از روز دوشنبه مورخ 6/9/1391 موظف است بر ساخت و سازهای درون این مناطق نظارت کافی داشته باشد و از هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز جلوگیری به عمل آورد.

فرماندار شیراز ادامه داد: همچنین با توجه به الحاق انجام شده و هماهنگی های صورت گرفته شهرداری شیراز تمامی خدمات شهری را به ساکنین این مناطق ارائه خواهد کرد و در این راستا از این تاریخ به بعد تمامی قوانین و مقررات مربوط به شهر شیراز در این مناطق اعمال می شود.