به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر ارتباطات حوزه‌های علمیه خواهران گفت: 2 مرجع تقلید اجازه صرف وجوهات شرعی در حوزه‌های علمیه خواهران را صادر کردند.



حجت‌الاسلام علی مولایی با اشاره به نامه‌نگاری صورت‌گرفته از سوی حجت‌الاسلام جمشیدی مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور با آیت‌الله العظمی نوری همدانی و آیت‌الله العظمی مظاهری اظهار داشت: آیت‌الله مظاهری نصف و آیت‌الله نوری همدانی صرف یک ‌سوم سهم امام در امور حوزه‌های علمیه خواهران را مجاز شمرده‌اند.



وی با اشاره به نامه نوشته شده به این مراجع تقلید افزود: متن این نامه به این شرح است: "با عرض احترام و تجدید ارادت به محضر شریف حضرتعالی، همانگونه که معظم له استحضار دارید: نقش ویژه تربیت‌یافتگان و طلاب خواهر علوم دینی و حضور ایشان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، به ویژه حضور مبلغان زن در هیئت های مذهبی بانوان، در ترویج احکام و معارف و فرهنگ اسلام ناب محمدی(ص) و معارف والای اهل بیت(ع) بسیار ارزنده و خطیر است.



در این نامه آمده است، بررسی‌ها نشان می‌دهند نقش طلاب و مبلغان حوزه‌های علمیه خواهران در مواجهه با فرقه‌هایی چون وهابیت، بهائیت و دیگر فرقه ضاله بی‌بدیل است و حضور فعال این قشر تاثیرگذار بحمدالله منشا خیرات و برکات بسیار بوده و هست که این امر با تعهد و تلاش علما و بزرگان بلاد، علی الخصوص معظم له و نیز مساعدت‌های مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران تحقق پذیرفته است، با این همه و به رغم تلاش‌های مخلصانه این عزیزان، در مواردی که اندک هم نیست، ناتوانی موسسان مدارس محترم علمیه خواهران در ادای تعهدات مالی، موجب بروز ضعف‌ها و نارسایی‌های اقتصادی و به تبع آن مشکلات آموزشی و تربیتی مدارس شده است، با عنایت به مراتب مذکور و ضرورت پشتیبانی از موسسان محترم در تامین هزینه‌های مدارس، از محضر شریفتان استدعا دارد نسبت به مصرف وجوهات شرعیه در امر ساخت، تجهیز و تعمیر مدارس و نیز تامین بخشی از هزینه‌های تحصیلی طلاب خواهر و انجام هزینه‌های جاری مدارس علمیه اجازه فرمائید.



حجت‌الاسلام مولایی تصریح کرد: آیت‌الله نوری همدانی در پاسخ به این نامه آورده است: جنابعالی مجازید که یک‌ سوم از سهم مبارک امام(ع) را در مواردی که در فوق مرقومه داشته‌اید مصروف کنید.



وی افزود: آیت‌الله مظاهری نیز در پاسخ به نامه مدیر حوزه‌های علمیه خواهران نوشته است: مومنان مجازند نصف سهم مبارک امام(ع) را به حوزه علمیه خواهران و نصف دیگر سهم امام و سهم سادات را به دفتر اینجانب بپردازند.



مدیر ارتباطات حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به اجازه امام راحل، مقام معظم رهبری و آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی در زمینه صرف وجوه شرعی در حوزه‌های علمیه خواهران اظهار داشت: این مراجع تقلید پیش از این موافقت خود را با صرف وجوه شرعی در حوزه‌های علمیه خواهران اعلام کرده‌اند.