نمایشگاه نقاشی نگاره در نیشابور گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا آتشی اظهار داشت: هنرمندان جوان و تحصیل کرده نیشابوری در رشته های هنری بخصوص نقاشی توانسته اند آثار مانایی را تا کنون از خود بر جا گذارند و در این رهگذر نمایشگاه نقاشی نگاره در صدد است موضوعات آثار هنری را برای کشف رازهای معنوی به مخاطب ارایه کند، چرا که نقاش فارغ از نیازهای مادی می اندیشد و سعی می کند بر ذهن و احساس مخاطب تأثیر بگذارد.

وی افزود: نمایشگاه نقاشی نگاره آثار بانوی هنرمند نیشابوری سمیه تقی آبادی است که در آن 25 اثر به نمایش گذاشته شده است.

آتشی به تکنیک، سبک و موضوع این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه دارای تکنیک رنگ روغن،سیاه قلم، گواش، آبرنگ، آب مرکب، نفت وقیر است و با سبک های رئالیسم است و موضوعات آن طبیعت و طبیعت بی جان است.

وی بیان کرد : این نخستین نمایشگاه انفرادی سمیه تقی آبادی است که دارای 11 سال سابقه هنری نقاشی دارد و دانش آموخته کاردانی نقاشی از دانشگاه هنر ارومیه می باشد و در پی ارائه آثار به مخاطب و نقد و بررسی آن است.

آتشی تصریح کرد: نمایشگاه نقاشی نگاره از شش لغایت نه آذر 91 هر روز از ساعت نه الی 12 صبح و 16 الی 19 بعد از ظهردر محل نگارخانه کمال الملک اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور ویژه عموم علاقمندان دایر است.