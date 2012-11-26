دانشجو سمبلی تحول خواهی است/ مسئولان برای سخنان دانشجویان فضا ایجاد کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تابش در مراسم گرامیداشت روز دانشجو ضمن تسلیت ایام عزاداری ابا عبدالله الحسین (ع) اظهار داشت: دانشجویان در تمام عرصه های انقلاب اسلامی موثر و شاخص هستند و با احساس مسئولیت و تعهد، منشأ نشاط و حرکتهای جدیدی شده اند.

عضو هیئت امنای دانشگاه یزد، دانشجو را سمبلی از تحول خواهی، ایثار و تفکر ذکر کرد و افزود: دانشجویان ما با تأسی از حضرت اباعبدالله الحسین، رژیم استبدادی و خودکامه پهلوی را تاب نیاوردند و در مقابل بیداد و ستمگری آنها به پا خاستند و با تقدیم جان خود توانستند چراغ فروزان علم و آزادگی را در کشورمان تابان نگاه دارند.

دانشجویان همواره منشا نشاط و حرکت در جامعه بوده اند

تابش با یادآوری نقش دانشجویان در دوران مختلف انقلاب اسلامی بیان داشت: دانشجویان و دانشگاهیان در تمام عرصه های انقلاب اسلامی موثر و شاخص بودند و با احساس مسئولیت و تعهد، نسبت به جامعه می نگریستند و همیشه منشأ نشاط، حرکت جدید و راهگشا بوده اند.

وی با بیان اینکه کنکاش در تاریخ اسلام نشان می دهد که همیشه اعتقاد و اعتماد به جوانان وجود داشته و این امر زمینه ساز موفقیتهای بسیاری شده است، تاکید کرد: امیدوارم همه مسئولان، جوانان را که آینده سازان این مرز و بوم هستند را باور کنند و به آنان میدان بروز استعدادهایشان را بدهند.

مسئولان فضایی ایجاد کنند که دانشجویان در چارچوب منطق و اخلاق حرفهایشان را بگویند

نماینده مردم اردکان در مجلس با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر راه اندازی کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه‌ها گفت: مسئولان فضایی را ایجاد کنند که دانشجویان در چارچوب منطق و اخلاق حرفهایشان را بزنند.

تابش تصریح کرد: رعایت اصول اخلاقی در جامعه مدنظر همه قرار گیرد زیرا تاریخ ثابت کرده است که افول اخلاقی در یک جامعه موجبات نابودی آن را فراهم خواهد آورد.

وی همچنین با اشاره به رشد و توسعه شهرستان اردکان، از دانشجویان خواست برای بالندگی و تعالی اردکان تلاش کنند و کمر همت ببندند.

در این مراسم که امام جمعه و مسئولان شهرستان نیز حضور داشتند به سه نفر از دانشجویان برتر کنکور سراسری سال جاری هدایایی اهدا شد.