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۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۱۰

ارزیابی روند آماده سازی ورزشگاه دورود/ برخی زیرساختها همچنان فراهم نیست

ارزیابی روند آماده سازی ورزشگاه دورود/ برخی زیرساختها همچنان فراهم نیست

خرم آباد - خبرگزاری مهر: نماینده فدراسیون فوتبال که با درخواست هیئت فوتبال لرستان ورزشگاه تختی دورود را برای دیدارهای خانگی گهر مورد بازدید قرار داد برای دومین بار این ورزشگاه را تایید نکرد.

سهیل مهدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کارهای صورت گرفته در ورزشگاه تختی دورود نسبت به گذشته از روند خوبی برخوردار بوده است، گفت: با این وجود بسیاری از زیرساخت های لازم برای برگزاری بازیها در این ورزشگاه فراهم نیست.

وی ادامه داد: همچنان زیرساختهای مربوط به ظرفیت ورزشگاه، جایگاه ویژه تماشاگران، جایگاه خبرنگاران و عکاسان، رختکن های مناسب، اتاق دوپینگ، سالن کنفرانس خبری و چند مورد دیگر آماده نشده که این موارد از الزامات برگزاری مسابقات لیگ برتر در ورزشگاهها به شمار می رود.

نماینده فدراسیون فوتبال که در سفر به لرستان از ورزشگاه تختی خرم آباد نیز بازدید کرده بود وضعیت این ورزشگاه را برای میزبانی رقابتهای لیگ برتر مطلوب ارزیابی کرد.

مهدی ادامه داد: در صورت تمایل باشگاه گهر، این ورزشگاه می تواند میزبان موقت مسابقات تیم گهر دورود در لیگ برتر کشور تا آماده شدن کامل ورزشگاه تختی دورود باشد.

تیم فوتبال گهر دورود چهارشنبه این هفته مصادف با هشتم آذر ماه در هفته شانزدهم مسابقات لیگ برتر فوتبال میزبان مس کرمان است.

کد مطلب 1751637

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