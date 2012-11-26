به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «قصههای خندهدار پدربزرگ» برگزیده داستانهای نویسندگان کشور فرانسه است که با تصویرگیری هنرمندانی از این کشور و با ترجمه خدیجه بهشتی برای کودکان اول و دوم دبستان منتشر شده است.
در این کتاب داستانهایی از «سیلوی پولوه»، «ماری هلن دلوال»، «مگد اولنا»، «روبرت گی رد»، «تادین برون اِ اُسم»، «آن ماری شاپوتون»، «ژان فرانسوا دومون»، «دانیل فوست» و «سیلوی میسلین» به چشم میخورد.
داستانهای این کتاب در محیطی واقعی و با محوریت حیوانات سعی دارد برخی از نیازمندیهای روزمره و آموزشی مخاطبانش را در قالب داستان برای آنها روایت کند.
در بخشی از داستان «گرگی که شمردن بلد نبود» از این مجموعه میخوانیم: یک روز صبح که گرگ دنبال خرگوشها و گاوها دویده و خسته شده بود، دوست داشت کمی هم بازی کند. آن روز با دیدن اولین گرگ که از آن نزدیکی میگذشت، فریاد زد: آهای گرگ خاکستری میای باهم بازی کنیم؟
گرگ خاکستری جواب داد: بله با کمال میل، من عاشق بازیام. بازی قایم باشک چطوره؟ باید تا عدد 10 بشمری تا من قایم بشم.
گرگ با خوشحالی قبول کرد و شروع کرد به شمردن: یک، دو، سه
اما نمیدانست بعد از سه چه عددیه!؟ پس با صدای بلند گفت: بعد از سه چه عددیه؟ اما گرگ خاکستری که رفته بود قایم بشود، خیلی از آن جا دور شده بود و صدای او را نمیشنید. گرگ دوباره با صدای بلندتری پرسید: آهای بعد از سه چه عددیه؟ خرگوش که فریاد گرگ را شنیده بود، آمد که ببیند چه خبر شده است. گرگ، خرگوش را خوب میشناخت.....خرگوش گفت: یعنی تو نمیدونی بعد از سه چه عددیه؟ خرگوش این را گفت و زد زیر خنده و آنقدر خندید که رو زمین افتاد...
«قصههای خندهدار پدربزرگ» را نشر قو در 124 صفحه و با شمارگان 2 هزار جلد و قیمت 12هزار تومان منتشر کرده است.
نظر شما