موافقت وزیر اقتصاد با ادامه فعالیت تیم دوچرخه سواری پتروشمی تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر ، سیدشمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی به عنوان رئیس مجمع پتروشیمی تبریز صبح امروز دوشنبه با ادامه فعالیت تیم دوچرخه سواری پتروشیمی تبریز موافقت کرد.

با پیگیری اکبر محمودی مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجانشرقی و نمایندگان و رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی ، سیدشمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی به عنوان رئیس مجمع پتروشیمی تبریز طی نامه ای به قاسمی وزیر نفت دستور بلامانع بودن حمایت شرکت پتروشیمی تبریز از تیم دوچرخه سواری را صادر کرد.

وسعت ورزش میانه باید گسترده تر از جغرافیای آن باشد

فرماندار میانه، با بیان اینکه ورزش این شهرستان باید از وضعیت سنتی خود خارج شده و با زمان حال پیش رود، گفت: وسعت ورزش میانه باید گسترده تر از جغرافیای آن باشد.



تقی خلفاپور در نخستین نشست اعضای شورای ورزشی همگانی و قهرمانی میانه تاکید کرد: با توجه به ظرفیت های انسانی و امکانات موجود باید سطح ورزش میانه بالاتر از سایر شهرستان ها و حتی برخی از استانها شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان میانه نیز با اشاره به جمعیت هفت هزار نفری ورزش این شهرستان در قالب 40هیات ورزشی به فعالیت 12هیات ورزشی در بخش بانوان اشاره و اظهار کرد: در میانه 22باشگاه خصوصی و هفت باشگاه دولتی در حال ارایه خدمات به دوستداران ورزش هستند.

کسب دو مدال نقره توسط تکواندوکاران میانه ای

تیم ملی تکواندوی بزرگسالان ایران به مقام نایب قهرمانی شانزدهمین دوره مسابقه های جام جهانی در آروبا دست یافت تا مدال نقره بر سینه یوسف کرمی و فرزاد عبدالهی تکواندوکاران میانه ای بنشیند.



تکواندوکاران ایران در دیدار پایانی این مسابقه ها که شب گذشته (یکشنبه) در شهر ˈسانتاکروزˈ آروبا برگزار شد، برابر کره جنوبی صف آرایی کرده و با قبول شکست مقابل این تیم به عنوان نایب قهرمانی دست یافتند.

این درحالی است که تیم ایران در دوره گذشته این مسابقه ها به عنوان قهرمانی رسیده بود.