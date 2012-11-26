بصیرت لازمه دفاع از حریم انقلاب و آرمان شهداست

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالله داورزنی صبح دوشنبه در جمع بسیجیان خارک اظهار داشت: آمریکا پس از امتحان کردن همه راه‌های مقابله با ایران و به نتیجه نرسیدن هیچیک از آنها در راستای تغییر ساختار نظام حادثه یازده سپتامبر را به وجود آورد.

وی اضافه کرد: آمریکا با تبیین استراتژی محور شرارت در این مسیر اکثر کشورها را با خود همراه ساخت و با ادعای مبارزه با تروریسم وارد عراق و افغانستان شد و خط دفاعی خود را در جوار مرزهای جمهوری اسلامی قرار داد.

داورزنی تمام تلاش‌های آمریکا را در راستای محاصره ایران به عنوان مهار کانون بیداری اسلامی و الگوی الهام بخش سایر کشورها ارزیابی کرد و افزود: در عمل و بر خلاف خواسته امریکایی‌ها دولتی مبتنی بر قانون شریعت اسلام در افغانستان همچنین دولتی متشکل از معارضین امریکا در عراق بر سر کار آمد که هر دوی آنها دارای قرابت‌هایی با ایران بودند.

مسئول سیاسی ستاد مشترک سپاه، دستیابی کشور به توانمندی‌های فوق العاده پس از دفاع مقدس را عاملی بسیار مهم در بازدارندگی دشمن برای تهاجم نظامی دانست و تصریح کرد: از آن طرف غرب درگیر با بحران‌های ریشه‌دار اقتصادی و انقلاب وال استریت حتی شرایط فکر کردن به حمله به ایران را نخواهد داشت.

تنها راه پیش روی آمریکا تشدید تحریم‌ها است

وی ادامه داد: تنها راه پیش روی آمریکا تشدید تحریم‌ها است تا به زعم خود انقلاب برخواسته از آرمان‌های شهیدان را مهار کند؛ مگر انقلاب ما به خاطر آب و نان بوده که با فشار تحریم‌ها میدان را خالی کنیم، بلکه انقلاب ما انتخاب خودمان در سیر دفاع و احیای دین اسلام است که در این راه ملت مسلمان تا پای جان مدافع نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهند بود.

مسئول سیاسی ستاد مشترک سپاه گفت: هدف دشمن از تحریم‌ها پایین آوردن آستانه تحمل مردم و کشاندن آنان وسط خیابان در اعتراض به دولت و نظام است تا آن موقع پیاده نظام خود را با برنامه و دستور کار خاص وارد معرکه کند و از آب گل‌آلود ماهی صید کند.

بیداری اسلامی اثر واگرایی از تفکر مادی لیبرالیستی است

وی بیان داشت: همانطور که در جنگ احزاب تدبیر مسلمانان در حفر خندق و فداکاری مولا علی (ع) وهلاکت عمربن عبدود، باعث پیروزی لشکر اسلام بر کفر شد، توصیه صمیمانه رهبر فرزانه انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی و ایمان مردم به انقلاب و آرمان شهدا که آن را در صحنه‌های گوناگون رویارویی با دشمن بارها ثابت کرده اند را عامل غلبه بر دشمن در میدان نزاع اقتصادی و عبور از این گردنه سخت عنوان کردند.

داورزنی مقایسه‌ای بین اقتصاد مقاومتی و اقتصاد ریاضتی غرب داشت و همدلی مسئولان و عمل به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در راستای تحقق شعار تولید ملی حمایت از سرمایه ایرانی را در کشور ما که از پتانسیل و تمکن قابل قبولی در ابعاد مختلف اقتصادی برخوردار است را شاه کلید پیروزی بر معضلات اقتصادی دانست.

مسئول سیاسی ستاد مشترک سپاه در پایان بیداری اسلامی را یکی از آثار واگرایی از تفکر مادی لیبرالیستی و در اثر انقلاب اسلامی دانست که در نتیجه آن مردم مصر، لیبی، تونس، بحرین و یمن بیدار شده و تا حدودی به نقش و جایگاه خود پی برده اند.