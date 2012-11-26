سوانح جاده ای در قزوین 15 کشته و مجروح بر جای گذاشت

سرهنگ مظفر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: وقوع چهار حادثه رانندگی در روزهای تعطیلات در محورهای مواصلاتی استان شش کشته و 9 مجروح برجای گذاشت.

وی افزود: در نخستین سانحه که روز گذشته در بوئین زهرا رخ داد یک دستگاه سواری پراید به علت عدم رعایت حق تقدم با یک دستگاه سواری پژو با دو سرنشین حوالی کارخانه آسفالت برخورد کرد که موجب برخورد یک دستگاه سواری پراید دیگر به دلیل بی توجهی راننده به جلو شد که در این سانحه راننده یکی از خودروهای پراید و سرنشین پژو در دم کشته شدند و راننده دو خودروی دیگر مجروح شدند.

سرهنگ حسینی بیان کرد: همچنین در تصادفی دیگر در شهرستان آبیک یک دستگاه سواری پیکان با دو سرنشین حوالی سد زیاران با یک دستگاه سواری پژو 206 برخورد کرد که بر اثر این سانحه سرنشین پیکان در محل حادثه جان سپرد و راننده هر دو خودرو مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.

به گفته حسینی کارشناس پلیس راه علت این حادثه را بی مبالاتی راننده پیکان در تجاوز به چپ در حین رانندگی اعلام کرده است.

فرمانده پلیس راه استان در ادامه تصریح کرد: یک دستگاه سواری پژو405 نیز با چهار سرنشین در آزاد راه قزوین به رشت واژگون شد که در این سانحه راننده خودرو کشته شد و سرنشینان آن مجروح و به بیمارستان منتقل شدند که متاسفانه یکی از سرنشینان بر اثر شدت جراحات وارد شده در بیمارستان جان سپرد.

وی افزود: کارشناس پلیس عدم توجه راننده پژو به جلو و شرکت آزاد راهها را به علت عدم رعایات نظامات دولتی در نصب نکردن حفاظ مقصر و علت بروز این حادثه اعلام کرده است.

این مسئول یادآورشد: در سانحه رانندگی دیگری در قزوین یک دستگاه سواری پژو روآ با چهار سرنشین در جاده قدیم قزوین به رشت واژگون شد که در این حادثه یکی از سرنشینان خودرو در دم جان سپرد و راننده و دو سرنشین دیگر مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.

حسینی گفت: علت این سانحه بی احتیاطی راننده در تخطی از سرعت مطمئنه در جاده لغزنده اعلام شده است.