تیم والیبال میزان مشهد به مصاف نائب قهرمان سال گذشته می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرمربی تیم والیبال میزان مشهد در این باره اظهار داشت: انگیزه زیادی برای پیروزی مقابل سایپا کرج و گرفتن فاصله از میانه های جدول رده بندی داریم.

جبار قوچانی نژاد گفت: بازی حساسی را در روز چهارشنبه هشت آذرماه مقابل سایپا کرج داریم و برای فاصله گرفتن از میانه های جدول با انگیزه بالا برای برد به کرج می رویم.

وی در خصوص حریف هفته نهم تیم والیبال موسسه مالی و اعتباری میزان عنوان کرد: سایپا تیم قدرتمندی است و با شش پیروزی و دو شکست از نظر تعداد برد و باخت با تیم های صدر جدول برابر است و هفته گذشته توانسته تیم صدر جدول پیشگامان کویر را در خانه حریف شکست دهد.

سرمربی تیم والیبال میزان مشهد گفت: هفته پرکاری برای تیم میزان شروع شده بعد از دیدار با سایپا بلافاصله یکشنبه 12 آذرماه در مشهد میزبان شهرداری تبریز هستیم و سه روز بعد در آخرین دیدار تیم فصل اول میهمان صدر جدولی پیشگامان کویر یزد خواهیم بود.

وی ادامه داد: در این هفته با دقت و حساسیت بالا باید از تمام ظرفیتهای تیم استفاده کنیم و با صرف حداقل انرژی بهترین نتایج را کسب کنیم.