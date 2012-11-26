  1. جامعه
۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۰۹

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

سقوط عمود خیمه حادثه ساز شد/ 4 مصدوم به بیمارستان منتقل شدند

سقوط عمود خیمه حادثه ساز شد/ 4 مصدوم به بیمارستان منتقل شدند

مدیر روابط عمومی اورژانس تهران گفت : سقوط عمود خیمه بر روی عزاداران چهار مصدوم برجا گذاشت.

حسن عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : ساعت 13 و 16 دقیقه دیروز در یک مراسم عزاداری در چهارراه گلوبندک عمود یک خیمه بر روی عزاداران سقوط کرد.در محل حادثه یک آمبولانس اورژانس مستقر بود که بلافاصله امدادگران به کمک آسیب دیدگان رفتند.

وی افزود: در این حادثه سه نفر از ناحیه سر و یک تن دیگر از ناحیه کتف دچار مصدومیت شدند که پس از اقدامات درمانی در محل و حضور آمبولانس های دیگر ، چهار مصدوم به بیمارستان سینا منتقل شدند.

عباسی درباره وضعیت مصدومان گفت: آسیب دیدگی مصدومان شدید نبود و سریع تحت درمان قرار گرفتند.

کد مطلب 1751660

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها