سقوط عمود خیمه حادثه ساز شد/ 4 مصدوم به بیمارستان منتقل شدند

حسن عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : ساعت 13 و 16 دقیقه دیروز در یک مراسم عزاداری در چهارراه گلوبندک عمود یک خیمه بر روی عزاداران سقوط کرد.در محل حادثه یک آمبولانس اورژانس مستقر بود که بلافاصله امدادگران به کمک آسیب دیدگان رفتند.

وی افزود: در این حادثه سه نفر از ناحیه سر و یک تن دیگر از ناحیه کتف دچار مصدومیت شدند که پس از اقدامات درمانی در محل و حضور آمبولانس های دیگر ، چهار مصدوم به بیمارستان سینا منتقل شدند.

عباسی درباره وضعیت مصدومان گفت: آسیب دیدگی مصدومان شدید نبود و سریع تحت درمان قرار گرفتند.