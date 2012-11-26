میزان آب منابع تجدید پذیر گیلان 7 میلیارد مترمکعب است

سیف الله آقا بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه گیلان 900 میلیون متر مکعب آب زیر زمینی دارد بر ضرورت صیانت از منابع آبی در استان تاکید کرد.

وی همچنین میزان جریان های سطحی ناشی از متوسط هزار و 200 میلی متر بارندگی در سال را چهار میلیارد متر مکعب دانست و اظهارداشت: از این میزان 800 تا 900 میلیون متر مکعب توسط جریان های به هنگام، ایستگاه های پمپاژ ، آب بندانها و سایر ابنیه مورد استفاده قرار می گیرد و بقیه آب مقداری برای تغذیه آب های زیر زمینی و تعادل اکولوژی تالاب و دریاست.

مدیر عامل آب منطقه ای گیلان گفت: در حال حاضر سه سد در جنوب ، شرق و غرب استان در حال ساخت است که با تکمیل این پروژه ها 550 میلیون متر مکعب از این حجم آب مهار و تنظیم خواهد شد.

وی افزود: اعداد و ارقامی که برای سند چشم انداز تنظیم شده این عدد باید به پنج میلیارد متر مکعب در سال برسد که در شرایط فعلی دو تا سه میلیارد متر مکعب است.

آقا بیگی یادآورشد: آب از دو بعد بهداشتی واقتصادی حائز اهمیت است، از حیث اقتصادی به حرکت درآورنده چرخ صنعت و رونق بخش فعالیت کشاورزی است و از لحاظ بهداشتی آب با کیفیت تضمین کننده سلامت انسان است.