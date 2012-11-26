معادن سیمان فجر شهرکرد از طرح های برجسته چهار محال و بختیاری است

رحمان کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: معادن فجر سیمان شهرکرد از طرح های معدنی این استان است که مواد اولیه این طرح سیمان است.
وی تصریح کرد: ظرفیت این طرح یک میلیون و 520 تن است و اشتغالزایی آن 46 نفر است.
کرمی ادامه داد: 25 هزارو 863 میلیارد ریال سرمایه گذاری این طرح است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهار محال و بختیاری اذعان داشت: از دیگر طرح های مهم و برجسته معدنی این استان معدن خاک نسوز شهید نیلچان است که مواد اولیه این طرح خاک نسوز است.
کرمی بیان داشت: ظرفیت این طرح 15 هزار تن است و اشتغالزایی آن 46 نفر است.
وی یادآور شد: 20 میلیارد ریال سرمایه گذاری این طرح است که در شهرستان کیار اجرا شده است.
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