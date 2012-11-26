ضریح مطهر امام حسین(ع) در میان خیل عاشقان بدرقه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بدرقه ضریح مطهر و جدید امام حسین(ع) صبح روز دوشنبه با حضور حجت الاسلام سید محمد سعیدی تولیت آستان مقدس فاطمه معصومه(س)، حجت الاسلام شهرستانی نماینده آیت الله سیستانی در قم، پیریایی استاندار قم، مسئولان استانی و اقشار مختلف مردم عزادار در میدان آستانه برگزار شد.



مسیر بدرقه ضریح امام حسین(ع) از میدان آستانه به سمت چهار راه بازار، پل عیخانی، میدان شهید مطهری، خیابان امام خمینی (ره)، میدان امام خمینی(ره)، میدان 72 تن و عوارضی قم به سمت تهران است.



قسمتی از ضریح جدید مطهر امام حسین(ع) بر روی یک تریلی قرار گرفته که در بخشی از آن تصویر کامل ضریح جدید مطهر امام حسین(ع) به نمایش گذاشته شده و اطراف ضریح نیز توسط شیشه هایی محصور شده است.



مدیر پروژه ساخت ضریح مطهر امام حسین(ع) در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عنوان کاروان انتقال ضریح مطهر " کاروان سفینه النجاه " است که از دیشب و همزمان با شام غریبان حسینی در میدان آستانه مستقر شد.



محمود پارچه باف گفت: این کاروان از قم وارد تهران خواهد شد و از آنجا به ساوه، استان مرکزی، لرستان و خوزستان از مرز شلمچه وارد عراق خواهد شد.



وی افزود: ضریح مطهر عصر امروز به مرقد مطهر امام راحل خواهد رسید که بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء برنامه ویژه ای در صحن آقا مصطفی خمینی با حضور علما ، مسئولین و شخصیت های برجسته کشوری برگزار می شود.



کاروان ضریح مطهر به مصلی تهران نخواهد رفت



وی ادامه داد: قرار بود کاروان ضریح مطهر امام حسین(ع) به مصلی تهران انتقال پیدا کند که این امر به دلیل بزرگ بودن تریلی کمر شکنی که ضریح را حمل می‌کند امکان ورود و استقرار آن به مصلی تهران وجود ندارد لذا کاروان ضریح مطهر برای وداع مردم به میدان امام حسین(ع) انتقال داده خواهد شد.



پارچه باف عنوان کرد: ویژه برنامه‌ای در کنار کاروان ضریح مطهر امام حسین(ع) با حضور هیئت رزمندگان اسلام تهران و نیز سایر هیئت‌های مذهبی تهران برگزار خواهد شد که بعد از آن کاروان به سمت شهر ساوه حرکت خواهد کرد.



به هیچ وجه ، نذورات در مسیر کاروان ضریح دریافت نمی‌شود



وی تصریح کرد: براساس مصوبه هیئت امنای ساخت ضریح مطهر امام حسین(ع) در طول مسیر کاروان ضریح مطهر، به هیچ عنوان نذورات نقدی و غیر نقدی دریافت نخواهد شد و مردم تنها می توانند نذورات خود را به شماره حساب های اعلام شده واریز کنند.

