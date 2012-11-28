منوچهر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای 220 پروژه راه و ترابری در استان سمنان اظهار داشت: برای اجرای این پروژه ها یکصد و 50 میلیارد تومان اعتبار هزینه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه 42 نقطه پر حادثه و حادثه خیز در جاده های استان سمنان وجود دارد، تصریح کرد: 12 نقطه سال گذشته بهسازی شد و 12 نقطه دیگر نیز در حال مرمت و بهسازی است که تا پایان امسال کار بازسازی آنها به اتمام خواهد رسید.

مدیرکل راه و ترابری استان سمنان افزود: برای بازسازی نقاط پرحادثه جاده های استان سمنان 700 میلیارد ریال اعتبار از سوی اداره کل راه و ترابری این استان هزینه می شود.

رحمانی اظهار داشت: امسال 250 کیلومتر به راه های مواصلاتی استان سمنان اضافه خواهد شد.

وی ضمن تاکید بر اینکه روند توسعه راه های مواصلاتی استان سمنان به عنوان پیش نیاز زیر ساخت های کشور مورد توجه وزارت راه و شهرسازی است، تصریح کرد: پرسنل این اداره کل در راستای ارائه با کیفیت ترین پروژه ها سعی بر آن دارند تا در پیشرفت این پروژه ها ارتقاء کیفی و کمی را در کنار هم حفظ کنند.

مدیرکل راه و ترابری استان سمنان در خاتمه، توسعه راه های مواصلاتی استاندارد را در کاهش تصادفات جاده‌ای بسیار با اهمیت دانست و تصریح کرد: با توجه به اینکه سرعت رشد وسایل نقلیه چند برابر سرعت توسعه راه‌ها است، وزارت راه و شهرسازی همواره می کوشد تا این سرعت متناسب با هم تنظیم شود.