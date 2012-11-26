به گزارش خبرگزاری مهر، سناتور "جان مک کین" در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز، اقدامات اخیر انجام شده در مصر توسط "محمد مرسی" رئیس جمهور این کشور را غیر قابل قبول دانست.

این سناتور جمهوریخواه در ادامه از دولت آمریکا خواست تا از اقدام اخیر محمد مرسی انتقاد کرده و این حرکت را محکوم کند.

جان مک کین در بخش دیگری از صحبتهای خود در گفتگو با شبکه‌ خبری فاکس نیوز، با اشاره به درگیریها و بحران تازه مصر بعد از حکم رئیس ‌جمهور که اختیارات خود را به شدت افزایش داده است، تاکید کرد: مصر یا تبدیل به یکی دیگر از کشورهای با حاکمیت اسلام ‌گرایان در منطقه خواهد شد یا به زودی با یک کودتای نظامی مواجه می شود.

رقیب پیشین باراک اوباما، با تاکید بر این‌که شاید ناآرامی و تظاهرات تا مدتی طولانی در مصر ادامه یابد، اضافه کرد که به نظرش اوباما باید خود را آماده کند که کمک مالی را در اختیار گروه‌های اپوزیسیون مصر قرار دهد تا شاید بتوان مصر را از مسیر حاکمیت اسلام گرا دور کرد.

ایران

جان مک کین در این سخنان به ایران نیز اشاره کرد و ریشه تنش های اخیر میان حماس و رزیم صهیونیستی را ایران معرفی کرد.

خبرگزاری کویت ( کونا ) در این رابطه می نویسد : مک کین در مصاحبه با فاکس نیوز با اشاره به جنگ اخیر اسارئیل با حماس گفت : اجازه بدهید تا بخشی از این موضوع را به ایران مرتبط کنیم. این موشک ها از کجا آمده بودند؟ ایران.

وی همچنین به موضوع هسته ای ایران نیز اشاهر کرد و گفت : سانتریفیوژها در تهران همچنان کار می کنند.

رقیب اوباما در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008، مدعی شد که ایران با اقدامات خود صلح و ثبات جهانی را تهدید می کند.

مک کین که در رقابت‌های انتخاباتی سال ۲۰۰۸ رقیب باراک اوباما بود، با تاکید بر نقش جمهوری اسلامی ایران در مسلح کردن حزب‌الله لبنان و گروه حماس در فلسطین، پیش ‌بینی کرد که ایران به تجهیز نظامی این دو گروه ادامه خواهد داد. این سناتور جمهوریخواه در ادامه گفت : ایران تا به حال دهها هزار موشک و دیگر تجهییزات نظامی برای حزب ‌الله ارسال کرده است. من فکر می ‌کنم این تجهیز ادامه خواهد داشت، مگر آنکه ایران ببیند برای این اقدام خود باید بهایی سنگین بپردازد. مک کین در ادامه با انتقاد از رویه‌ فعلی کاخ سفید و دموکراتها در مواجهه با ایران، گفت: آمریکا باید استراتژی فعلی خود در رویارویی با ایران را بازبینی کرده و آن را تغییر دهد.

وی همچنین تاکید کرد که به نظر او آمریکا و اسرائیل باید برای ایران خط قرمز و مهلتی مشخص را تعیین کنند که اگر تا زمانی مشخص تحریمها و فشارها برنامه‌ ی اتمی ایران را متوقف نکرد، گزینه‌های دیگر را بررسی کنند.