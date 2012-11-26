کابل مخابراتی فیبرنوری بزرگراه ارتباطی ایران - اروپا تکمیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه اخیر اعضای این کنسرسیوم در ایران تصمیم آزمایش این خط کابلی اتخاذ شد.

شرکت کنندگان در پروژه بزرگراه ارتباطی ایران اروپا شرکت زیرساخت ارتباطات راه دور (TIC)، عمان‌تل عمانی روس‌تله‌کام روسیه و کیبل اند وایرز بین المللی (C & W) هستند.

مسیر کابل بزرگراه ارتباطی ایران اروپا عمان و فرانکفورت را متصل و از سه کشور آذربایجان، لهستان و اکراین عبور می کند. این سیستم کابلی مخابراتی از فرانکفورت در آلمان شروع شده و در گذر از شرق اروپا، روسیه و آذربایجان به خاک ایران می رسد و در نهایت به کشور عمان در جنوب خلیج فارس تحویل می شود.

تاریخ راه اندازی خط کابلی بزرگراه ارتباطی ایران اروپا تاکنون به کرات به تعویق افتاده و علت آن بخش دریایی خط کابلی بوده که قرار است بین ایران و عمان قرار بگیرد و هنوز آماده نشده است.

درحال حاضر کار روی بخش ساحلی آن کاملا به پایان رسیده است.

ظرفیت این کابل مخابراتی حداقل 3 Tbps ترافیک مخابراتی است و طول آن به 6 هزار کیلومتر می رسد. پروژه اولیه 200 میلیون دلار هزینه دربرداشته است.

تفاهم نامه بزرگراه ارتباطی ایران اروپا EPEG )European Persian Express Gateway) است که در چهاردهم خرداد ماه سال 1390 و در تهران به امضاء چهار طرف قرارداد شرکت زیرساخت ارتباطات راه دور (TIC)، عمان‌تل عمانی روس‌تله‌کام روسیه و کیبل اند وایرز بین المللی (C & W) رسید.