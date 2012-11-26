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۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۳۸

دهقانی:

خط پروازی مسیر کرمان-قشم راه اندازی می شود

خط پروازی مسیر کرمان-قشم راه اندازی می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: نایب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان کرمان از راه اندازی نخستین خط پرواز مسیر کرمان- قشم با ظرفیت 100 نفر مسافر از آذرماه سال جاری خبر داد.

مسعود دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: با راه اندازی این خط ارتباط تجاری و گردشگری استان های کرمان و هرمزگان رونق بیشتری می گیرد.

دهقانی ابراز داشت: درصدد هستیم با راه اندازی خط های پرواز به سایر استان ها زمینه رونق هر چه بیشتر استان کرمان را فراهم کنیم.

وی با اشاره به اینکه این دومین خط پرواز بین کرمان و هرمزگان است، افزود: این پرواز از 18 آذر ماه در روزهای شنبه و چهارشنبه هر هفته انجام می شود.

دهقانی با اشاره به اینکه این پرواز توسط هواپیمای BA صورت می گیرد، گفت: خط پرواز کرمان- کیش نیز از سال 84 در کرمان راه اندازی شده است.

این مسئول یادآور شد: بلیط های این پرواز توسط دفاتر خدمات مسافرتی استان کرمان در اختیار مسافران قرار می گیرد.
 

کد مطلب 1751680

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