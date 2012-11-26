هادی هدایتی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: زمین لرزه پدیده ای طبیعی است و عدم توجه به آن مشکلات بسیاری را در میان جوامع ایجاد کرده است.

وی با اشاره به اینکه در هنگام زمین لرزه عملکرد انسان اهمیت بسیاری دارد افزود: در این راستا اقداماتی انجام شده است که یکی از آن اقدامات در سال تحصیلی 90-91 این بود که برای نخستین بار پیشنهاد رابط مانور زلزله داده شد و نزدیک به هزار رابط نیز معرفی شدند.



رئیس اداره سلامت و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش قم بیان کرد: در این راستا به رابطان آموزش هایی داده شد و مانور زلزله نیز به صورت آزمایشی سال گذشته انجام شد.



وی ادامه داد: با توجه به اینکه هر ساله رابطان زلزله در هر مدرسه تغییر می کردند امسال در این خصوص اقدامی جدید انجام شد و در این جهت کارگاهی برای مربیان بهداشت استان قم با عنوان کارگاه آموزشی آمادگی در برابر زلزله برگزار شد و حدود 100 مربی بهداشت آموزش های لازم را دیدند.



وی اضافه کرد: مرحله بعد انتخاب گروه هدف بود که پایه پنجم و ششم ابتدایی انتخاب شدند زیرا آموزش در این گروه سنی بیشتر نهادینه و ماندگار می شوند.



هدایتی پور گفت: در روز هشتم آذرماه چهارمین مانور سراسری زلزله در آموزشگاه راهنمایی شهید زهرا قضایی در انتهای شهرک امام حسن با حضور استاندار و اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران برگزار می شود و در نوبت عصر نیز در مدرسه متوسطه فرقانی برگزار می شود و همزمان با آن در مدارس دیگر نیز این مانور اجرا می شود.

