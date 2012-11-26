به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی زیبایی نژاد دبیر اجرایی سوگواره نواها و نغمه های آیینی در گفتگویی شروع فراخوان را اعلام کرد و بیان داشت: همزمان با ماه محرم الحرام و ایام عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) این سوگواره همانند سالهای گذشته به صورت سراسری و متمرکز در سراسر کشور در دو رشته ی مداحی و مناجات خوانی برگزار می شود.

زیبایی نژاد گفت: برادران مداح نوجوان و جوان سنین 12تا 30 سال جهت شرکت در مسابقه، می توانند آثار خود را به صورت لوح فشرده ( CD یاDVD ) صوتی یا تصویری به مدت زمان حداقل 15دقیقه به دبیرخانه هیات رزمندگان اسلام به آدرس پستی 111-15715و یا آدرس ایمیل:nava@e-heyat.comارسال نمایند.

وی افزود: این مسابقه در دو مرحله برگزار می شود و برگزیدگان مرحله ی اول برای مسابقه حضوری دعوت می شوند و به اجرای برنامه در حضور هیات داوران می‏پردازند.

زیبایی نژاد در رابطه با محتوای آثار ارسالی بیان کرد: آثار مداحی باید به صورت مناجات خوانی، نوحه خوانی ومداحی باشد و حتی المقدور در مراسم و در حضور حضار خوانده شده باشد.

همچنین آثار مناجات باید از ادعیه مشهور از جمله زیارت جامعه کبیره، دعای عرفه، کمیل، ندبه، توسل و زیارت عاشورا و ... باشد.

دبیر اجرایی سوگواره مهلت ارسال آثار را تا 14دی ماه 1391مصادف با اربعین حسینی اعلام کرد و از اهدای هدایای نقدی وکمک هزینه سفر زیارتی کربلای معلی، سوریه و مشهد مقدس به نفرات اول تا سوم در هر رده ی سنی خبر داد.

به گزارش مهرزمان آیین اختتامیه ی جشنواره متعاقبا اعلام می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر علاقمندان می‎توانند در سایت E-HEYAT.COM بروند ویا با شماره 02188986981 تماس بگیرند.