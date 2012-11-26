به گزارش خبرنگار مهر، با وجود غیبت رستم قاسمی وزیر نفت و نماینده ایران در هیات عامل در چهاردهمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز اما مطابق با ترتیب حروف الفبا، ایران به عنوان رئیس دوره‌ای نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز در سال 2013 میلادی انتخاب شد.

همچنین پس از واگذاری میزبانی سران کشورهای صادرکننده گاز به روسیه در سال 2013 میلادی، میزبانی نشست وزارتی این مجمع گازی به ایران واگذار شده است تا دست صنعت گاز کشور هم از عضویت در مجمع کشورهیا صادرکننده گاز خالی نماند.

در همین حال محمد بن صالح الساده وزیر انرژی و صنعت قطر هم به عنوان نائب رئیس نشست وزارتی سال 2013 میلادی مجمع کشورهای صادرکننده گاز انتخاب شده است.

بررسی آخرین تغییر و تحولات قیمت و بازار جهانی گاز طبیعی، تصویب مجوز برگزاری جشن سالگرد مجمع کشورهای صادرکننده گاز و تاسیس یک موسسه مالی از مهمترین محورهای برگزاری چهاردهمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز در قاره سیاه بود.



به گزارش مهر، طرح تاسیس مجمع کشورهای صادرکننده گاز 10 بهمن سال 1385 از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار با ایگور ایوانف دبیر شورای امنیت وقت روسیه مطرح شد.



بر این اساس با اعلام آمادگی ایران، روسیه و قطر به عنوان تروئیکای گازی جهان نشست سه جانبه‌ای مهر ماه سال 1387 به منظور تسریع در ایجاد یک مجمع جهانی به میزبانی تهران برگزار شد.



پس از توافق وزیران نفت و انرژی تروئیکای گازی درباره چارچوب ایجاد یک مجمع مستقل بین‌المللی گاز، با تصویب اساسنامه روسی این مجموعه در نشست مسکو، به طور رسمی فعالیت‌های این مجمع بین‌المللی با حضور 11 کشور دارنده ذخایر گاز طبیعی جهان آغاز شد.



در نهایت با تاسیس این مجمع جهانی گاز ابتدا مقر دائمی دبیرخانه مجمع کشورهای صادرکننده گاز به قطر و سپس "لئونید بوخانوفسکی" نامزد روسیه هم به مدت دو سال به عنوان دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز انتخاب شد.



مسئولان وقت وزارت نفت در پاسخ به انتخاب دبیرکل روسی برای مجمع کشورهای صادرکننده گاز، سه عامل میزان تولید، حجم ذخایر، صادرات گاز و قدمت حضور در بازارهای جهانی گاز را از مهمترین عوامل دبیرکلی روسیه در این مجمع دانسته و اعلام کردند: با حضور روسیه به عنوان دبیر کل وضعیت دبیرخانه و سامان دهی بازارهای جهانی از بلاتکلیفی خارج می‌شود.

کشورهای عضو مجمع صادرکنندگان گاز 42 درصد از تولید گاز جهان، 70 درصد از ذخایر گازی جهان، 38 درصد از انتقال گاز با خط لوله و 85 درصد از تجارت گاز طبیعی مایع شده (ال.ان.جی) را در اختیار دارند.



کشورهای الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو، ونزوئلا و عمان که آبان ماه گذشته به جی یی سی اف پیوست، از اعضای این مجمع جهانی به شمار می روند.



در حال حاضر 11 کشور به عنوان عضو و سه کشور ناظر در مجمع کشورهای صادرکننده گاز حضور دارند که کشورهای عضو 42 درصد از تولید گاز جهان، 70 درصد از ذخایر گازی جهان، 38 درصد از انتقال گاز با خط لوله و 85 درصد از تجارت گاز طبیعی مایع شده (ال.ان.جی) را در اختیار دارند.

نخستین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز 24 آبان 1390 با حضور دوازده کشور به عنوان عضو دائم و 3کشور عضو ناظر در دوحه برگزار شد.