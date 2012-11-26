آموزش پدافند غیرعامل در استان قزوین ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد افشار ونگینی ظهر دوشنبه در جلسه شورای پدافند غیرعامل که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: برای مقابله با تهدیدات دشمن در بخشهای مختلف باید آموزش پدافند غیرعامل جدی گرفته شود.

افشار ونگینی افزود: دشمنان اسلام همواره با تمام توان خود اهداف و دستاوردهای نظام را مورد تهدید قرار می دهند لذا ماموریت هایی که در رسته های ملی تعریف می شود بسیار اهمیت دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل جدید پدافند غیرعامل استان گفت: استکبار جهانی و جهانخواران، انقلاب اسلامی را به خاطر ماهیت آن همواره مورد تهدید قرار می دهند لذا ما هم وظیفه داریم هوشیار باشیم و این تهدیدات راشناسایی و برای مقابله با آن اقدام کنیم.

این مسئول تصریح کرد: مراکز علمی، اطلاعات و ارتباطات و حوزه سایبری از موارد مهمی است که در تشکیل زیر ساخت های کشور نقش مهمی را ایفا می کنند و به همین دلیل این مراکز همواره مورد تهدید قرار می گیرند.

افشار یادآورشد: پدافند غیرعامل باعث افزایش پایداری ملی هر کشور و کاهش آسیب پذیری در مواقع بحران می شود.

مدیرکل جدید پدافند غیرعامل استان در ادامه بیان کرد: پدافند غیرعامل یک امر ضروری برای هر کشور است و حتی کشورهایی که به ندرت مورد تهدید قرار می گیرند و هیچ خطری آنها را تهدید نمی کند نیز سال هاست این موضوع را مورد توجه جدی قرار داده اند.

این مسئول اظهارامیدواری کرد با تداوم آموزش های عملی و تخصصی زمینه ارتقاء سطح مهارتی افراد برای مقابله با تهدیدات دشمن در بخشهای مختلف فراهم شود.