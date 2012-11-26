دانشگاهیان کرج همزمان با سایر گروههای مردمی در کرج عزاداری کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز به مناسبت فرارسیدن ایام عزاداری سید و سالار شهیدان و مظهر پایمردی و رشادت حضرت امام حسین(ع) مسئولان استان البرز و روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی این استان به همراه استادان؛ کارکنان و دانشجویان در مراسم عزاداری حضور یافتند.

در ابتدا رامین حاجی خانی و هیئت رئیسه دانشگاه آزاداسلامی واحد کرج و روسای سایر دانشگاه های این استان در بیت نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرج حاج آقا کازرونی به سخنان وی در خصوص حماسه عاشورا و تاثیرات آن بر جهان اسلام گوش فرادادند و سپس به اجتماع استادان، دانشجویان و کارکنان و عزاداران دانشگاه های استان البرز در مصلی کرج پیوستند.

در ادامه مراسم حجت الاسلام رزاقی نماینده ولی فقیه در دانشگاه های استان البرز ضمن سخنان مبسوطی در خصوص عاشورا و عاشوراییان به شرح وقایع این ایام پرداخت.

در این مراسم پرشور استادان، کارکنان و دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان البرز در مصلی کرج با نوحه خوانی و سینه زنی به عزاداری برای سید و سالار شهیدان پرداختند.

در پایان مراسم پس از اقامه نمازجماعت ظهر و عصر از سوی نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرج از عزاداران با نهار پذیرایی شد.