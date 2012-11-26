کرج صاحب مدرنترین مراکز تجاری و رفاهی می شود

سیدمحمد جواد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اولین و مدرنترین مراکز تجاری، خدماتی، تفریحی و رفاهی با سرمایه گذاری بخش خصوصی در کرج در حال احداث است.

مدیر سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری کرج با اعلام این خبر افزود: شهرداری کرج بر اساس برنامه خود مبنی بر استفاده ازتوان بخش خصوصی در اجرای پروژه های شهری و عمرانی، اقدام به انعقاد قرارداد مشارکتی برای احداث مدرنترین مراکز تجاری، خدماتی، تفریحی، اقامتی و رفاهی با عنوان مجتمع ایران زمین نموده است.

وی گفت: ایجاد مراکز رفاهی و خدماتی برای شهروندان به عنوان یکی از اصلی ترین نیاز های کلانشهرها به شمار می رود و این مهم در کلانشهر کرج با در نظر گرفتن بافت متراکم شهری آن از اهمیت بیشتری برخوردار است.

وی عنوان کرد: هم اکنون یک مجتمع تجاری، خدماتی، تفریحی و رفاهی با سرمایه گذاری بالغ بر 50 میلیلد تومان توسط بخش خصوصی در کلانشهر در حال احداث است.

حسینی یادآور شد: با توجه به مشکلات ترافیکی که در بافت مرکزی شهرکرج وجود دارد، امیدواریم بتوانیم با حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی شاهد احداث این گونه مراکز ها در جای جای شهر باشیم.