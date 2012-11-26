عدم اجرای مصوبه دولت توسط وزارت کشور/ مردم خواستار تاسیس بخش آکند

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه اهالی منطقه رودپی، اکند به وزیر کشور که یک نسخه آن به دفتر خبرگزاری مهر در مازندران نمابر شده آمده است، 820 روز از ابلاغ هیئت وزیران در مورد مصوبه قانونی بخش رودپی به مرکزیت آکند می گذرد و همچنان منطقه رودپی بدون بخشدار است.

نامه 13 شهریورماه 89 در تاریخ 14 شهریورماه 89 با دستور هادی ابراهیمی، معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران به اکبریان مدیرکل سابق سیاسی و امنیتی استانداری ارجاع و نامبرده با دستور کتبی، موضوع ایجاد بخش را به تمامی دستگاههای شهرستان و استان ابلاغ کرد.

در ادامه این نامه آمده است: قبل از تصویب طرح فوق کارشناسان استانداری، جهت تهیه طرح توجیهی بخش رودپی از طریق مبانی قانونی و مطالعات طرح های فرادست و استفاده از موارد قانونی مواد سه و شش تقسیمات کشوری در انتخاب مرکز بخش مناسب ترین کانون طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی منطقه را اعلام کردند.

در ادامه این طرح به وزارت کشور ارسال و کارشناسان این وزارتخانه از منطقه بازدید و نتیجه این موضوع، با تصویب بخش رودپی به مرکزیت آکند از ترکیب دهستانهای رودپی شمالی و رودپی جنوبی در تابعیت شهرستان ساری موافقت وزارت کشور اخذ شده و این تصمیم نامه در هفتم شهریورماه 89 به تأیید رئیس دولت هم رسیده است.



منطقه رودپی با جمعیت 40 هزار نفری در شمال شهر ساری واقع شده و دارای جاذبه های مهم گردشگری و تفریحی توریستی و از لحاظ صنعتی با توجه به استقرار شهرک صنعتی آکند و شهرک صنعتی شماره دو ساری به عنوان قطب صنعتی شهرستان محسوب می شود.

در سالهای گذشته دانشگاههای متعددی در این منطقه رشد پیدا کرده و با توجه به تراکم بالای منطقه رودپی مدیریت آن همچنان دچار چالشهایی در زمینه اقتصادی ، فرهنگی، اجتماعی شده است.

شهرستان ساری، مرکز مازندران هم اکنون دارای بخش های مرکزی، کلیجانرستاق، دودانگه و چهاردانگه بوده و بیش از 500 هزار نفر جمعیت را در خود جای داده است.