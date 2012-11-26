به گزارش خبرگزاری مهر، کشتی گیران فرنگی کار قمی به پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی کشور در سه رده سنی اعزام می شوند.



این در حالی است که از سوی فدراسیون کشتی کشورمان شهرهای مسجد سلیمان استان خوزستان، بروجرد استان لرستان و شیراز استان فارس به عنوان میزان رقابت‌های کشتی قهرمانی کشور در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان انتخاب شدند.



بر این اساس مسابقات کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان کشور در روزهای 18 تا 20 بهمن ماه در شهرستان مسجدسلیمان برگزار خواهد شد و رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی کشور هم طی روزهای 25 تا 27 بهمن ماه در شهرستان بروجرد به انجام خواهد رسید.



کشتی گیران قمی بعد از برگزاری رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی نهمین دوره بین المللی جام یادگار امام در مسابقات کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی کشور که در روزهای 18 تا 20 اسفندماه به میزبانی شیراز برگزار خواهد شد نیز شرکت می کنند.



دو پله نزول صبای قم در جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال



تیم فوتسال صبای قم با کسب تساوی در هفته دهم لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور به مکان سوم جدول رده بندی لیگ برتر نزول کرد.



در حالی که دیدارهای هفته یازدهم از دور رفت مسابقات چهاردهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور این هفته برگزار می شود و تیم فوتسال صبای قم در دیداری خانگی پذیرای تیم فوتسال گاز خوزستان خواهد بود، شاگردان قدرت الله باقری در دیدار هفته دهم برابر حفاری اهواز به تساوی رسیدند و به همین دلیل جایگاه خود را در صدر جدول رده بندی لیگ برتر از دست دادند.



تساوی صبای قم در دیدار خارج از خانه برابر تیم فوتسال حفاری اهواز با نتیجه چهار بر چهار رقم خورد و طی آن حریفان نزدیک به صبای قم در بالای جدول از این فرصت نهایت بهره را برده و با برتری مقابل حریفان خود به صدر جدول رده بندی رفتند.



بدین ترتیب تیم فوتسال صنایع گیتی پسند اصفهان با کسب 21 امتیاز فعلا صدرنشین مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور است، در حالی که تیم شهید منصوری قرچک نیز با همین تعداد امتیاز رده دوم را در اختیار دارد و صبای قم با کسب 20 امتیاز سوم است.



برگزاری نشست خبری مربیان تیم های فوتبال صبای قم و راه آهن



سرمربیان تیم های فوتبال صبای قم و راه آهن شهر ری پیش از مصاف هفته شانزدهم دو تیم در کنفرانس خبری پاسخگوی سئوالات خبرنگاران خواهند بود.



در حالی که بعد از برگزاری مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) دیدارهای هفته شانزدهم از دور رفت دوازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور به صورت همزمان در روز چهارشنبه هشتم آذر ماه برگزار می شود، صبای قم و راه آهن شهرری در قم به مصاف یکدیگر خواهند رفت.



بر اساس برنامه ریزی سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال دیدار تیم های فوتبال صبای قم و راه آهن شهرری از هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال باشگها های کشور از ساعت 15:15 دقیقه روز چهارشنبه هشتم آذر ماه در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار می شود.

