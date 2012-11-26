  1. جامعه
۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۰۹

60 بیمارستان برتر کشور معرفی می شوند

60 بیمارستان برتر کشور معرفی می شوند

مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت گفت: در جشنواره حاکمیت بالینی 60 بیمارستان برتر معرفی می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حمید رواقی افزود: جشنواره و کنگره حاکمیت بالینی و ایمنی بیمار 7 تا 9 بهمن ماه برگزار می شود.

وی گفت: بیمارستانهای کشور خودارزیابی هایشان را در این خصوص آغاز کرده اند. ما هم 100 ارزیاب کشوری را طی سه روز آموزش دادیم تا به یک زبان مشترک با دانشگاهها و بیمارستانها در خصوص ارزیابی ها برسیم و ارزیابی ها منصفانه تر، واقعی تر و علمی تر شود.
 
رواقی ادامه داد: از اواخر آذر ماه دانشگاهها ارزیابی هایشان را خواهند فرستاد و بر اساس ارزیابی دانشگاه ها اقدامات بعدی و جمع بندی ها و معرفی 60 بیمارستان منتخب انجام می شود تا در روز جشنواره لوح حاکمیت بالینی و ایمنی بیمار توسط وزیر بهداشت به آنان تعلق گیرد.
 
وی گفت: ارزیابی های بیمارستانها در 7 محور صورت می گیرد که شامل مدیریت خطر درمان مبتنی بر شواهد درست، تعامل با بیمار، ارتقای نیروی انسانی، شاخص های برنامه ریزی و ممیزی بالینی بر اساس راهنمایهای بالینی و بحث ایمنی بیمار است.
کد مطلب 1751705

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها