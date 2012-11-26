60 بیمارستان برتر کشور معرفی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حمید رواقی افزود: جشنواره و کنگره حاکمیت بالینی و ایمنی بیمار 7 تا 9 بهمن ماه برگزار می شود.

وی گفت: بیمارستانهای کشور خودارزیابی هایشان را در این خصوص آغاز کرده اند. ما هم 100 ارزیاب کشوری را طی سه روز آموزش دادیم تا به یک زبان مشترک با دانشگاهها و بیمارستانها در خصوص ارزیابی ها برسیم و ارزیابی ها منصفانه تر، واقعی تر و علمی تر شود.



رواقی ادامه داد: از اواخر آذر ماه دانشگاهها ارزیابی هایشان را خواهند فرستاد و بر اساس ارزیابی دانشگاه ها اقدامات بعدی و جمع بندی ها و معرفی 60 بیمارستان منتخب انجام می شود تا در روز جشنواره لوح حاکمیت بالینی و ایمنی بیمار توسط وزیر بهداشت به آنان تعلق گیرد.

وی گفت: ارزیابی های بیمارستانها در 7 محور صورت می گیرد که شامل مدیریت خطر درمان مبتنی بر شواهد درست، تعامل با بیمار، ارتقای نیروی انسانی، شاخص های برنامه ریزی و ممیزی بالینی بر اساس راهنمایهای بالینی و بحث ایمنی بیمار است.