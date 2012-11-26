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۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۵۵

مالمیر اعلام کرد:

ممانعت کسبه علت اصلی عدم استقرار پل های عابر پیاده در محمدشهر

ممانعت کسبه علت اصلی عدم استقرار پل های عابر پیاده در محمدشهر

کرج- خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون حقوقی و پیگیری شورای اسلامی شهر محمدشهر علت اصلی عدم استقرار پل‏های عابر بر روی معابر اصلی این شهر را در ممانعت کسبه این شهر با این مهم عنوان کرد.

علی مالمیر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این مطلب تصریح کرد: یکی از دلایل اصلی عدم استقرار پل‏های عابر پیاده در محمدشهر این است که برخی از کسبه با نفوذی که دارند باعث می شوند که این مهم عملیاتی نشود.

مالمیر با بیان اینکه این کسبه نصب پلها را باعث دور از دید بودن فروشگاه خود می‏دانند و لذا به مخالفت با این طرح می پردازند افزود: سیستم مدیریت شهری موظف است که برنامه ریزی به عمل آورد تا مشکل ترافیک شهروندان را در سریعترین زمان رفع کند.
 
روزانه بیش از 5 هزار خودرو از جاده اصلی محمدشهر عبور می‏کنند
 
رئیس کمیسیون حقوقی و پیگیری شورای اسلامی شهر محمدشهر در ادامه بیان داشت: محمدشهر دارای افزایش چشمگیر جمعیت بوده و جاده اصلی این شهر با گستره جمعیتی کنونی نمی تواند جوابگوی ترافیک آن باشد.
 
علی مالمیر تشریح کرد: در حال حاضر روزانه بیش از پنج هزار خودروی عبوری از جاده اصلی محمدشهر تردد می کنند در حالی که خودروهایی که در گذشته از این جاده عبور می کردند از تعداد 500 خودرو تجاوز نمی کردند.
کد مطلب 1751709

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