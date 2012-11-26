تشریح برنامه های هفته بسیج در شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی موسوی با اعلام این مطلب گفت: ترویج روحیه بسیجی، ایثار و شهادت، برپاداشتن نماز و اجرای امر به معروف و نهی از منکر، کمک به همنوع، پرهیز از غیبت و تلاش صادقانه و دلسوزانه برای عمران و آبادانی شهر حاصل فرهنگ عاشوراست که نسل جوان ما باید با این فرهنگ آشنا شود.

وی انقلاب اسلامی را مولود قیام عاشورا خواند و افزود: بی تردید قیام عاشورا و حماسه عظیم کربلا تاثیر بسزایی در پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی داشته است و مردم نیز با تاسی از چنین مکتبی تلاش کردند تا دستاوردهای جانبازان و شهدای والامقام را حفظ کنند و در همه عرصه های انقلاب نیزدر کنار امام و رهبری حضوری پررنگ داشته باشند.

موسوی با اشاره به برنامه های هفته بسیج گفت: عطر افشانی مزار مطهر شهدا، استقرار پایگاه انتقال خون جهت اهدای خون بسیجیان منطقه 8، برگزاری یادواره شهدا، برگزاری نمایشگاه و... ازجمله ویژه برنامه های گرامی داشت این هفته است.