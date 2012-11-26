پلمب 15 کارگاه خوراک دام و طیور غیرمجاز در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر بهراد زندیه مدیرکل دامپزشکی استان از پلمب 15 کارگاه تولید خوراک دام و طیور غیرمجاز در سطح استان خبر داد و اظهار داشت: با توجه به اهمیت و جایگاه بهداشت خوراک دام و طیور در بهره‌وری اقتصادی دامداری‌ها، سلامت دام و در نهایت نقش بر جسته آن در بهداشت عمومی جامعه اداره کل دامپزشکی استان از سال‌های پیش طرح ساماندهی کارخانجات خوراک دام و طیور را اجرا و در سال گذشته به اتمام رسانیده است.

اجرای سیستم حفاظت کاتودیک در لوله های بتنی خط آبرسانی تبریز



مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی اعلام کرد : توسط کارشناسان داخلی و با هدف رفع نواقص قبلی، محصولات تولیدی کارخانه لوله سازی آذرشهر به سیستم کاتودیک مجهز شد.

ارسلان هاشمی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به تغییرات صورت گرفته در محصولات تولیدی کارخانه لوله سازی آذرشهر افزود : با هدف بهینه سازی تولید لوله ها و اجرای سیستم حفاظت کاتودیک خط آبرسانی تبریز، نسبت به طراحی و اجرای سیستم حفاظت کاتودیک و تولیدات لوله های بتنی در سایزهای مختلف درکارخانه لوله سازی آذرشهر اقدام شد.

وی ادامه داد : با اجرای سیستم حفاظت کاتودیک در لوله های خط لوله آبرسانی، هر گونه تخریب و خوردگی در لوله های یاد شده پیش از بروز سانحه شناسایی شده و بدون قطعی آب و بروز هر گونه خسارت، قسمت آسیب دیده تعمیر یا تعویض می شود.

ارمغان شبنم اطمینان مصرف کنندگان است



معاون سازمان و سرپرست اداره صنعت معدن وتجارت شهرستان مراغه گفت : یکی از مهمترین دستاوردهای اجرای طرح شبنم ایجاد اطمینان خاطر بین مصرف کنندگان است .

حسن مصیبی روز دوشنبه در جلسه هماهنگی بازرسی از کالاهای هدف طرح شبنم افزود: با اجرای طرح شبنم و الصاق برچسب اصالت بر روی کالاها امکان استعلام و رهگیری کالاهای دارای این کد از زمان واردات یا تولید تا زمانی که به دست مصرف کننده نهایی می رسد ، فراهم شده مردم با دیدن این بارکد از سلامت کالا مطمئن می شوند و به عبارتی این بارکد اطمینان خرید را در مردم بالا می برد.

وی تاکید کرد : هیچ یک از صنوف حق اعمال افزایش قیمت به بهانه وجود بارکد شبنم ندارند و این مورد تخلف محسوب میشود و مردم هم می توانند موارد مشابه را به سامانه 124 اطلاع دهند .

خانواده های زندانیان نیازمند یکی از گروههای حمایتی کمیته امداد است



معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان شرقی گفت: طی شش ماهه اول سال 1391 مجموعا 19 میلیارد و 842 میلیون ریال این نهاد به خانواده زندانیان خدمات ارائه نموده است .



به گزارش روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان شرقی، خالد سیار اظهار کرد: تسهیلات خوداشتغالی به 90 خانوار در مشاغل مختلف به مبلغ سه میلیارد و 310 میلیون ریال ، هزینه درمانی به 925 نفر از اعضاء خانواده های زندانی به مبلغ 526 میلیون 732 میلیون ریال ، خدمات ارائه کرده است .



وی افزود: سایر خدمات رفاهی وحمایتی از قبیل پرداخت مستمری و غیره به مبلغ 22 میلیارد و 291 میلیون ریال در سال 90 وشش ماهه اول سال جاری به خاواده های زندانی بوده و خدمات فرهنگی در شش ماهه اول سال از قبیل آموزش تحصیلی ، مشاوره واردو به مبلغ 600 میلیون ریال ، به خانواده های زندانی ارائه شده است .