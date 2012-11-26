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۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۴۴

با امضا تفاهمنامه همکاری/

جشنواره فیلم و عکس "همراه تهران" دانشگاهی شد

جشنواره فیلم و عکس "همراه تهران" دانشگاهی شد

رئیس"خانه سینمای دانشگاهی ایران" از امضای تفاهم‌نامه همکاری با جشنواره فیلم و عکس همراه تهران به منظور برگزاری نشست‌های تخصصی سینما در دانشگاه‌ها خبر داد.

حسن ‌علی‌کرمی رئیس "خانه سینمای دانشگاهی ایران" با اعلام این خبر درباره کم‌وکیف این همکاری به خبرنگار مهر گفت: خانه سینمای دانشگاهی ایران در راستای همکاری‌های مشترک با جشنواره‌های فیلم و مراکز و سازمان‌های فعال در حوزه سینما، این بار با جشنواره فیلم و عکس همراه تهران همکاری مشترک خواهد داشت.

وی در ادامه افزود: طبق تفاهم‌های صورت گرفته قرار است کارگاه‌های آموزشی با مباحث مختلف سینمایی در سطح دانشگاه‌ها با مخاطب ویژه دانشگاهی برگزار شود.

علی‌کرمی در ادامه افزود: از همین‌رو طبق تفاهمنامه، خانه سینمای دانشگاهی ایران متعهد شده که فضا، امکانات و مخاطبان برگزاری کارگاه‌های آموزشی جشنواره را در سطح دانشگاه‌های کشور فراهم کند و تبلیغات لازم را در خصوص فراخوان ارسال آثار در تمامی دانشگاه‌های زیر مجموعه خود به نحو جامع و کامل انجام دهد.

رئیس "خانه سینمای دانشگاهی ایران" در ادامه افزود: همچنین در نظر داریم آثار منتخب شده توسط هیئت انتخاب را در سطح دانشگاه‌ها اکران کنیم تا مخاطبان اصلی این جشنواره که از جوانان و دانشجویان هستند آثار در حوزه فیلم مستند با موبایل را ببینند.

نخستین جشنواره فیلم و عکس همراه تهران 1 تا 4 اسفندماه با محوریت تلفن همراه و کارکردهای استفاده از آن برگزار می‌شود.

کد مطلب 1751721

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