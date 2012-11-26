جشنواره فیلم و عکس "همراه تهران" دانشگاهی شد

حسن علیکرمی رئیس "خانه سینمای دانشگاهی ایران" با اعلام این خبر درباره کموکیف این همکاری به خبرنگار مهر گفت: خانه سینمای دانشگاهی ایران در راستای همکاریهای مشترک با جشنوارههای فیلم و مراکز و سازمانهای فعال در حوزه سینما، این بار با جشنواره فیلم و عکس همراه تهران همکاری مشترک خواهد داشت.
وی در ادامه افزود: طبق تفاهمهای صورت گرفته قرار است کارگاههای آموزشی با مباحث مختلف سینمایی در سطح دانشگاهها با مخاطب ویژه دانشگاهی برگزار شود.
علیکرمی در ادامه افزود: از همینرو طبق تفاهمنامه، خانه سینمای دانشگاهی ایران متعهد شده که فضا، امکانات و مخاطبان برگزاری کارگاههای آموزشی جشنواره را در سطح دانشگاههای کشور فراهم کند و تبلیغات لازم را در خصوص فراخوان ارسال آثار در تمامی دانشگاههای زیر مجموعه خود به نحو جامع و کامل انجام دهد.
رئیس "خانه سینمای دانشگاهی ایران" در ادامه افزود: همچنین در نظر داریم آثار منتخب شده توسط هیئت انتخاب را در سطح دانشگاهها اکران کنیم تا مخاطبان اصلی این جشنواره که از جوانان و دانشجویان هستند آثار در حوزه فیلم مستند با موبایل را ببینند.
نخستین جشنواره فیلم و عکس همراه تهران 1 تا 4 اسفندماه با محوریت تلفن همراه و کارکردهای استفاده از آن برگزار میشود.
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