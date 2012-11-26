رسول خوروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی تیم سپاهان برای دیدار با داماش اظهار داشت: ما تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته ایم و فقط به خاطر روز عاشوار تمرینات خود را لغو کردیم اما از امروز تمرینات را به خوبی دنبال می کنیم تا به آمادگی کامل برسیم.

وی ادامه داد: ما در روز یک نوبت تمرین داریم واین تمرینات به خوبی دنبال می کنیم به طوری که حتی در هوای بارانی نیز تمرینات ادامه می دهیم ولغو نخواهیم کرد.

سرپرست تیم سپاهان در مورد بحث جدایی میلاد زنیدپور از تیم سپاهان افزود: مطمئن باشید ما منافع باشگاه را در نظر می گیریم و با توجه به این مسئله به تمام بازیکنان خود نیاز داریم اما در پایان نیم فصل اول طی جلسه ای با این بازیکن شرایط همکاری او را بررسی خواهیم کرد.

وی درباره شایعات جدایی اشجاری و جمشیدیان از تیم سپاهان تصریح کرد: تک تک بازیکنان سپاهان با این تیم قرارداد دو الی سه ساله دارند وبرای رفتن از این تیم نیاز به رضایت نامه دارند اما ما سعی می کنیم تمام بازیکنان خود را حفظ کنیم. با این وجود نمی توانیم بازیکنی را به زور اسلحه نگه داریم وما منتظر پایان نیم فصل اول هستیم تا با این بازیکنان وارد مذاکره شویم.

خوروش گفت: ما در چند پست بازیکنان جدیدی را جذب خواهیم کرد اما نمی توانم فعلا نامی از آنها ببرم زیرا بعضی از آقایان فکر می‌کند ما با آنها در ارتباط بودیم و درست نیست نامی ببرم ولی برای جذب بازیکن جدید برنامه‌هایی داریم.

وی در مورد پیوستن عمادرضا به باشگاه استقلال تهران افزود: ما با هیچ باشگاهی مشکل نداریم وعمادرضا با هر تیمی قرارداد ببندد ما حاضر هستیم با آن تیم طی جلسه برای پرداخت بخشی از قرارداد عمادرضا بحث کنیم و مطمئن باشید با آنها کنار می‌آییم