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۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۰۵

غلامی عنوان کرد:

افزایش 32 درصدی نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی

افزایش 32 درصدی نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار گلستان گفت: نرخ خرید تضمینی محصولات امسال حداقل 32 درصد نسبت به سال قبل رشد یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه بررسی مشکلات کشاورزی استان افزود: نرخ خرید تضمینی بیشتر از نرخ بازار آزاد است و بخشی از نوسانات را جبران می کند.

وی با اشاره به صندوق حمایت از بخش کشاورزی گفت: تشکل های کشاورزی می توانند عضو این صندوق شوند و در این بخش رتبه 16 کشور را داریم.

وی عنوان کرد: کاهش آسیبهای بخش کشاورزی از جمله سیاستهای اصلی است تا درآمدها ثبات پیدا کنند و در این حوزه باید تشکل های کشاورزی تشکیل و تقویت شوند.

غلامی عنوان کرد: بعد از انقلاب هیچ بخشی به اندازه کشاورزی حمایت نشده است و تقویت بخش خصوصی کشاورزی نیز در دستور کار است.

معاون برنامه ریزی استانداری گلستان با اشاره به سرقت محصولات کشاورزی گفت: برای پیشگیری از این مسئله باید گشت های ویژه داشته باشیم.

وی با اشاره به سموم توزیع شده بین کشاورزی گفت: اگر سم بی کیفیتی توزیع شد، کشاورز می تواند مراجعه کند و با تایید آزمایشگاه بصورت کشوری با کارخانه تولید سم برخورد می شود.

کد مطلب 1751726

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