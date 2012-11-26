افزایش 32 درصدی نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه بررسی مشکلات کشاورزی استان افزود: نرخ خرید تضمینی بیشتر از نرخ بازار آزاد است و بخشی از نوسانات را جبران می کند.

وی با اشاره به صندوق حمایت از بخش کشاورزی گفت: تشکل های کشاورزی می توانند عضو این صندوق شوند و در این بخش رتبه 16 کشور را داریم.

وی عنوان کرد: کاهش آسیبهای بخش کشاورزی از جمله سیاستهای اصلی است تا درآمدها ثبات پیدا کنند و در این حوزه باید تشکل های کشاورزی تشکیل و تقویت شوند.

غلامی عنوان کرد: بعد از انقلاب هیچ بخشی به اندازه کشاورزی حمایت نشده است و تقویت بخش خصوصی کشاورزی نیز در دستور کار است.

معاون برنامه ریزی استانداری گلستان با اشاره به سرقت محصولات کشاورزی گفت: برای پیشگیری از این مسئله باید گشت های ویژه داشته باشیم.

وی با اشاره به سموم توزیع شده بین کشاورزی گفت: اگر سم بی کیفیتی توزیع شد، کشاورز می تواند مراجعه کند و با تایید آزمایشگاه بصورت کشوری با کارخانه تولید سم برخورد می شود.