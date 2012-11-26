شرکت 300 هنرمند در هشتمین همایش بغض و بوم

مینا نیکرزم به خبرنگار مهر گفت: هشتمین همایش سوگواره تجسمی هنرمندان شمالغرب کشور با موضوع 72 بغض و بوم در رشته های نقاشی، نقاشی خط، خوشنویسی و تصویرسازی و نقاشی دیجیتالی با حضور بیش از 300 هنرمند شمالغرب کشور در محل مجموعه فرهنگی هنری سینما قدس تبریز برگزار شد.

وی افزود: هنرمندان استان های آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی ، زنجان ، اردبیل و کردستان در این همایش به خلق آثار هنری با محوریت فرهنگ عاشورایی پرداختند.

نیکرزم اظهار داشت: در این همایش که هم زمان با تاسوعای حسینی در محل مجموعه فرهنگی هنری سینما قدس تبریز برگزار شد تعداد زیادی از استادان برجسته نظیر استاد کرمانی، استاد میرحسین زنوزی ، استاد مرتضی شریف و هم چنین استاد مقبلی حضور یافتند و استاد عبد الحمید قدیریان ، نقاش و طراح برجسته کشور در خصوص نشانه شناسی و بحث های معرفتی قیام عاشورا مباحثی را برای هنرمندان ارائه کرد.

وی هم چنین افزود:در پایان این همایش بیش از 300 تابلو نقاشی و آثار خوشنویسی توسط هنرمندان خلق شد و هنرمندان حاضر در سوگواره برداشت های بصری خود از قیام عاشورا را در قالب 72 بغض و بوم به تصویر کشیدند.

نمایشگاه خیابانی 72 بغض و بوم همزمان با روز عاشورا برگزار شد

دبیر اجرایی هشتمین همایش و نمایشگاه 72 بغض و بوم نیز گفت:هشتمین نمایشگاه 72 بغض و بوم همزمان با روز عاشورا و با حضور استاندار آذربایجان شرقی دیروز عاشورا در مقابل حوزه هنری استان برگزار شد.



جواد کریم زاد در ادامه گفت:آثار خلق شده توسط هنرمندان حاضر در همایش که در روز تاسوعا برگزار شد ، همزمان با روز عاشورا در حد فاصل خیابان شریعتی تا مصلی اعظم امام خمینی (ره) تبریز در معرض دید علاقه مندان و شیفتگان حسینی قرار گرفت.

وی در ادامه ابراز داشت: استاندار آذربایجان شرقی از این نمایشگاه بازدید کرد و در نشستی صمیمی با هنرمندان صاحب اثر در این نمایشگاه به گفتگو پرداخت.

کریم زاد گفت: علیرضا بیگی در جمع هنرمندان حاضر در این نمایشگاه ، نقش هنرمندان را در ترویج و گسترش فرهنگ عاشورایی خطیر توصیف کرد و از فرهنگ عاشورایی به عنوان بشستری بی بدیل و ناب برای خلق آثار هنری نام برد.

هشتمین نمایشگاه و همایش 72 بغض و بوم به همت حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی تبریز همزمان با روز تاسوعا و عاشورا برگزار شد.