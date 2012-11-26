افزایش 34 درصدی اهدای خون توسط بانوان در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر ، محمدرضا خلیلی امروز در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به اختصاص یک پایگاه اختصاصی انتقال خون به بانوان در تبریز ، این امر موجب افزایش 34 درصدی اهدای خون توسط زنان در این روزها شده است.

وی از حضور دو هزار و 329 نفر برای اهدای خون به پایگاه های این سازمان مستقر در تبریز، میانه و مراغه خبر داد و گفت: از این تعداد برخی به دلایلی از جمله بیماری از اهدای خون معاف شده و از این تعداد دو هزار و 19 نفر آنان خون اهدا کردند.

خلیلی از افزایش 20 درصدی تعداد مراجعه کنندگان به پایگاه های انتقال خون در روزهای عاشورا و تاسوعای سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: خوشبختانه به دلیل فرهنگ سازی های انجام شده در دهه اول محرم مراجعه مردم همانند روزهای عادی ادامه داشت و در این مدت با کمبود خون مواجه نشدیم.