جولان مراکز عرضه "قلیان"/ پاتوقهایی که سلامت جامعه را دود می کند

به گزارش خبرنگار مهر، روز به روز بر تعداد اماکن عرضه قلیان در شهرستان کوهدشت افزوده می شود به طوریکه محل کشیدن قلیان برای بعضی ها به عنوان شغلی غیرقانونی و بدون پروانه ی کسب تعریف شده است.

این در حالیست که این اماکن به محل هایی برای شیوع انواع بیماری ها و همچنین نقطه آغاز ابتلای نوجوانان و جوانان به اعتیاد به مواد مخدر تبدیل شده است.

با مراجعه به این پاتوق های دودی متوجه می شوی که نوجوانان و جوان های بسیاری با دست به دست کردن شیلنگ های قلیان دور هم گرد آمده اند تا زمینه ساز ابتلا به مواد بنیان کن اعتیاد باشند. شیلنگ هایی که دهان به دهان می گردند و بدون در نظر گرفتن و رعایت نکات بهداشتی ناقل انواع بیماری ها نیز هستند.

این گزارش حاکیست که اماکن عرضه قلیان بارها توسط نیروهای انتظامی تعطیل شده اند اما طولی نکشیده که باز فعالیت آزادانه خود را از نو شروع کرده اند. از سوی دیگر علاوه بر اماکن عرضه قلیان پارک ها نیز به محل هایی برای کشیدن قلیان جوان ها تبدیل شده اند.

با این تفاسیر استمرار این روند می تواند زمینه ساز آسیب های دیگری در نسل جوان باشد که "دود" این نابسامانی به چشم سلامت جامعه می رود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کوهدشت در این رابطه به خبرنگار مهر با یادآوری اینکه جلوگیری از فعالیت این اماکن برعهده این شبکه نیست، عنوان کرد: ما فقط مسئولیت نظارت بر فعالیت این مراکز را بر عهده داریم.

احمد امرایی با بیان اینکه شبکه بهداشت و درمان با مکاتبه با نیروهای انتظامی بارها پیگیر جمع آوری این مراکز بوده است، یادآور شد: این در حالیست که متاسفانه این مراکز با جریمه های اندک از سوی مراجع قضایی دوباره فعالیت خود را آغاز می کنند.

وی در ادامه گفت: این اماکن علاوه بر زمینه سازی شیوع اعتیاد در میان جوانان و عدم رعایت نکات بهداشتی، باعث مزاحمت برای همشهریان نیز شده است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کوهدشت ادامه داد : بیشتر این محل ها تا پاسی از شب باز هستند و با ایجاد سر و صدا موجب آزار همسایه های خود شده اند.

امرایی قلیانی ها را یکی از عوامل زمینه ساز ابتلا به مواد مخدر دانست و یادآور شد: نوجوانی که مکرر برای کشیدن قلیان به این اماکن مراجعه می کند آماده است تا پذیرای مصرف مواد ویرانگر دیگری نیز باشد.

این سخنان در حالی مطرح می شود که پیش از این نیز شبکه بهداشت و درمان کوهدشت خواستار برخورد با این مراکز که به صورت غیرقانونی فعالت می کنند شده است.

علی گراوند رئیس سابق شبکه بهداشت و درمان کوهدشت نیز دراین باره به مهر گفت: بارها برای نظارت بر بهداشت این اماکن غیرقانونی به آنها مراجعه کرده ایم اما گاه با درگیری از سوی صاحبان آن ها مواجه شده ایم.

وی با یادآوری اینکه در برخی موارد در توتون بعضی قلیانیها مواد مخدر نیز مشاهده شده است، عنوان کرد: برخی از مراکز عرضه قلیان با فعالیت غیرقانونی خود زمینه اعتیاد جوانان را فراهم می کنند.

بنابر این گزارش بر خلاف تصور و باور عمومی که معتقدند ضرر قلیان از سیگار و سایرمواد دخانی کمتر است و آب قلیان جلوی مواد مضر و سمی آن را می‌ گیرد، ولی با توجه به میزان و مدت مصرف قلیان باید گفت که ضرر وعوارض جسمی و روانی استعمال قلیان از سیگار و سایرمواد دخانی نه تنها کمتر نیست بلکه میزان و نوع عوارض آن بیشتر و متنوع تر است.

این در حالیست که وجود این باورهای غلط در مورد مصرف قلیان در جامعه و به خصوص جوانان و نوجوانان موجب افزایش شیوع مصرف قلیان در جامعه به ویزه در این قشر شده است.

گفته می شود که تنباکوی مصرفی در قلیان 400 نوع ماده سمی و سرطانزا دارد و قلیانهای میوه ای که از پوست میوه تخمیر شده با مواد افزودنی تهیه می شوند نیز علاوه بر داشتن این 400 نوع سم به دلیل وجود مواد افزودنی موجب آلرژی، آسم و حساسیت نیز می شوند.

از سوی دیگر نیکوتین ماده ای اعتیادآور است که در تنباکو وجود دارد، این مطلب که چون دود قلیان از روی آب گرفته می شود، ضرر ندارد، باور غلطی است که در اذهان وجود دارد و آب قلیان فقط نیکوتین آن را گرفته و کم می کند.

این در حالی است که کم شدن نیکوتین باعث می شود فرد قلیانی برای تأمین نیاز خود قلیان بیشتری مصرف کرده و در نتیجه خطرات بیشتر و مضرات زیادتری برای او ایجاد می شود.

مطابق برخی تحقیقات هر وعده مصرف قلیان برابر مصرف یک پاکت سیگار بوده و قلیان، در هر بار مصرف دود بسیار زیادتری را در مقایسه با کشیدن یک نخ سیگار ایجاد می‌ کند.

افراد سیگاری که به طور متداول ‌۸ تا ‌۱۲ نخ سیگار در روز مصرف می‌ کنند، به طور متوسط با ‌۴۰ تا ‌۷۵ پُک که به مدت ‌۵ تا ‌۷ دقیقه به طول می ‌انجامد، حدود ‌۵ تا ۶ لیتر دود استنشاق می‌ کنند و این در حالی ‌است که مصرف ‌کننده قلیان در هر وعده مصرف که به طور متداول ‌۲۰ تا ‌۸۰ دقیقه طول می ‌کشد، حدود ‌۵۰ تا ‌۲۰۰ پُک می ‌زند که هر پک به طور متوسط حاوی 0.15 تا یک لیتر دود است.

با این تفاسیر قلیان با وجود اینکه کمتر مصرف می ‌شود، اما حجم دودی که از طریق آن وارد بدن می‌ شود، ۱۰ تا ۲۰ برابر دود ناشی از مصرف سیگار است.

به هر روی گسترش مراکز عرضه قلیان در شهرستان کوهدشت هر روز بر نگرانی مردم و مسئولان حوزه سلامت می افزاید، موضوعی که در صورت عدم پیگیری و چاره اندیشی تبعات نامطلوبی را در این شهرستان به دنبال خواهد داشت.