شهرک صنعتی سیمین دشت مجوز فعالیت دریافت کرد

عقیل احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شهرک صنعتی غیر دولتی سیمین دشت با دستور موافق استاندار البرز و مولایی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس شرکت شهرک های صنعتی کشور مجوز فعالیت دریافت کرد.



وی افزود: سیمین دشت از خدمات و امتیازات یک شهرک صنعتی برخوردار خواهد بود.



اعطای مجوز و رسمی شدن شهرک صنعتی سیمین دشت از سوی صنعتگران این شهرک در بازدید اصغر عربیان استاندار البرز و مولایی رئیس شرکت شهرک های صنعتی کشور از تولیدکننده های استان البرز مطرح شد.

