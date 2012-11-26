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۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۲۳

شهرک صنعتی سیمین دشت مجوز فعالیت دریافت کرد

شهرک صنعتی سیمین دشت مجوز فعالیت دریافت کرد

کرج – خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان البرز از دریافت مجوز شهرک صنعتی غیر دولتی سیمین دشت خبر داد.

عقیل احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شهرک صنعتی غیر دولتی سیمین دشت با دستور موافق استاندار البرز و مولایی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس شرکت شهرک های صنعتی کشور مجوز فعالیت دریافت کرد.

وی افزود: سیمین دشت از خدمات و امتیازات یک شهرک صنعتی برخوردار خواهد بود.

اعطای مجوز و رسمی شدن شهرک صنعتی سیمین دشت از سوی صنعتگران این شهرک در بازدید اصغر عربیان استاندار البرز و مولایی رئیس شرکت شهرک های صنعتی کشور از تولیدکننده های استان البرز مطرح شد.
 

کد مطلب 1751742

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