به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد سعیدی قبل از ظهر دوشنبه در مراسم بدرقه ضریح جدید و مطهر امام حسین(ع) که در میدان آستانه قم برگزار شد، با تقدیر از زحمات همه دست اندرکاران ساخت ضریح جدید امام حسین(ع) اظهار داشت: این ضریح مطهر که پس از سال‌ها تلاش و زحمت هیئت امنا و همه دست اندرکاران به سرانجام رسیده است امروز با بدرقه عاشقان سیدالشهدا(ع) در قم به سمت کربلای معلی حرکت خواهد کرد.



وی ساخت ضریح مطهر امام حسین(ع) را هدیه‌ای از سوی حضرت معصومه(س)، مردم قم و حوزه علمیه دانست و افزود: به فرموده رهبر معظم انقلاب مردم قم گل سر سبد پروژه‌های عتبات عالیات را انتخاب کردند که این مایه افتخار و مباهات مردم قم است.



امام جمعه قم عنوان داشت: طی سالهایی که این ضریح در قم در حال ساخت بود، مردم قم و همچنین مردم سایر استان‌های دیگر با عشق و ارادتی که نسبت به ساحت قدسی سیدالشهدا(ع) داشتند هر آنچه که در توانشان بود در طبق اخلاق قرار دادند تا بتوانند یادگاری ارزشمند را برای حرم مطهر امام حسین(ع) از خود برجای بگذارند.



وی گفت: امیدواریم مراسم بدرقه ضریح امام حسین(ع) به صورت آبرومند در استان‌های مختلفی که در مسیر حرکت به سمت کربلای معلی قرار دارند برگزار شود که همانگونه که قبلا نیز از سوی هیئت امنای ساخت ضریح مطهر امام حسین(ع) اعلام شد در مسیر کاروان هیچ گونه نذورات و تبرعات دریافت نخواهد شد.



حجت الاسلام سعیدی ابراز داشت: این ضریح مطهر بعد از آنکه در حرم مطهر امام حسین(ع) نصب شد ملائک الله دور آن خواهند گشت و لب‌های پاک ائمه معصومین(ع) بر آن بوسه خواهند زد.



تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) عنوان داشت: وهابیون و دشمنان اسلام و اهل بیت(ع) در این مدت دشمنی‌های خود را با این اقدام تحسین برانگیز اعلام کردند اما مردم قم با این کار خود نشان دادند که در مقابل اهانت‌کنندگان به بارگاه‌های نورانی اهل بیت(ع) می‌ایستند.



حجت‌الاسلام سعیدی افزود: شیعیان نشان دادند که در همه حال جان ومال خود را در راه اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) نثار می‌کنند و به دشمنی‌های وهابیون در این زمینه توجهی ندارند.

