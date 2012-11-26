به گزارش خبرگزاری مهر، در اولین روز برگزاری هفدهمین کنفرانس سالانه کشورهای عضو سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در لاهه هلند، گروه کشورهای جنبش غیرمتعهدها و چین در بیانیه ای مشترک مواضع مشترک خود را در ارتباط با مهمترین مسایل و تحولات بین‌المللی مرتبط با کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی تشریح کردند.



در این بیانیه که محمد مهدی آخوندزاده، معاون امور بین الملل وزارت خارجه کشورمان آن را قرائت کرد، گروه غیرمتعهدها و چین با اذعان به اینکه سلاحهای کشتار جمعی یکی از مهمترین تهدیدات برای صلح و امنیت بین‌المللی به شمار می‌آید، خواستار خلع سلاح کامل و همه جانبه سلاح‌های کشتارجمعی شدند و راه رسیدن به این هدف جهانی را اجرای غیرتبعیض آمیز تمام مفاد کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی دانستند.



در این بیانیه، کشورهای عضو عدم تعهد و چین از سند نهایی شانزدهمین کنفرانس سران دولت‌ها و کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها در تهران و تصمیمات آنها در ارتباط با کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی حمایت کردند.



در بیانیه مشترک کشورهای عضو جنبش عدم تعهد و چین بار دیگر از اینکه کشورهای دارنده سلاح‌های شیمیایی به ویژه آمریکا و روسیه نتوانسته‌اند به تعهدات خود در امحاء کامل ذخایر سلاح‌های شیمیایی خود تا ضرب‌الاجل تعیین شده برای این منظور یعنی 29 آوریل 2012 (10 اردیبهشت 1391) عمل کنند، ابراز نگرانی جدی و تصریح شده که عدم پایبندی کشورهای مذکور به تعهدات خود، موجب آسیب رساندن به کنوانسیون خواهد شد.



در این بیانیه از کشورهای دارنده سلاح‌های شیمیایی خواسته شده است که به تعهدات اصولی خود در نابودی کامل این سلاح‌ها پایبند باشند.



در این بیانیه در ارتباط با موضوع «جهان‌شمولی» کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی و الحاق هرچه سریع تر غیراعضاء به آن، از دبیرخانه فنی سازمان منع سلاح های شیمیایی و تمام کشورهای عضو خواسته شده است تا تلاش های خود را دوچندان کنند و تاکید شده است که کشورهایی که عضو کنوانسیون نیستند، نباید از منافع مترتب بر کنوانسیون که شامل کشورهای عضو می شود برخوردار باشند.



اجرای کامل، موثر و غیرتبعیض آمیز مفاد کنوانسیون درخصوص تجارت و همکاری بین المللی بین کشورهای عضو و حذف کنترل ها و محدودیت های صادراتی بین اعضا که از سوی برخی از کشورها با اهداف و انگیزه های سیاسی صورت می گیرد، از دیگر موضوعاتی بوده است که در این بیانیه مشترک از سوی کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها و چین بر آن تاکید شده است. در همین ارتباط، اذعان شده است که اعمال تحریم های یکجانبه علیه کشورهای عضو برخلاف مفاد کنوانسیون است و می تواند اعتبار آن را مخدوش کند.



در بخشی از این بیانیه، مصوبه سازمان برای تاسیس شبکه بین المللی حمایت از قربانیان سلاح های شیمیایی در سازمان منع سلاح های شیمیایی که توسط کشورمان پیشنهاد شده است، مورد حمایت کشورهای عضو عدم تعهد و چین واقع شده است.

سازمان منع سلاحهای شیمیایی پس از تصویب و لازم الاجرا شدن کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی در سال 1997، با هدف اجرای مفاد این کنوانسیون در لاهه (هلند) ایجاد شد. در حال حاضر 188 کشور عضو این کنوانسیون هستند.



رژیم صهیونیستی، میانمار، مصر، آنگولا، سوریه، سومالی، کره شمالی و کشور تازه تاسیس سودان جنوبی عضو این کنوانسیون نیستند. این سازمان دارای یک شورای اجرایی مرکب از 41 کشور است که به همراه کنفرانس کشورهای عضو، مهمترین نهادهای تصمیم گیر این سازمان محسوب می شوند.



کنفرانس کشورهای عضو به صورت سالانه و با حضور تمامی کشورهای عضو برگزار می شود.



ایران با توجه به اینکه اصلی ترین قربانی سلاحهای شیمیایی است، با بهره گیری از تجارب خود در این زمینه و آگاهی از عواقب و خطرات اینگونه سلاحها در جریان تدوین، تصویب و لازم الاجرا شدن این کنوانسیون و همچنین پس از ایجاد سازمان مربوطه، همواره نقش بسیار فعال و تعیین کننده‌ای در تحولات و روندهای آن داشته و در حال حاضر نیز یکی از اعضای فعال و تاثیرگذار شورای اجرایی این سازمان است.



همچنین در طول سه سال گذشته سفیر و نماینده دائم کشورمان در سازمان منع سلاح های شیمیایی به عنوان معاون رییس کنفرانس از سوی گروه آسیا انتخاب شده است.