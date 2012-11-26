آغاز به کار چهارمین بورس کشور/ انجام معاملات آزمایشی بورس انرژی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمودرضا خواجه نصیری اعلام کرد: معاملات آزمایشی بورس انرژی با محوریت برق از فردا (سه شنبه) در ساختمان حافظ آغاز می شود.

مدیر نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار، اظهار داشت: در معاملات آزمایشی بورس انرژی بسترهای نرم افزاری چهارمین بورس کشور مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

خواجه نصیری با اشاره به تفاوت های ویژه معاملات برق در بورس نسبت به سایر ابزارها و کالاهای موجود در بازار سرمایه، تصریح کرد: کارگزاران از روز سه شنبه شناسه کاربری خود را دریافت خواهند کرد تا بتوانند برنامه ریزی های لازم را برای معاملات اصلی انجام دهند.

وی خاطر نشان کرد : بیش از 40 کارگزار رتبه "الف" می توانند در بورس انرژی فعالیت کنند. البته دوره های آموزشی بورس انرژی با محوریت برق در ماه های گذشته برای کارگزاران رتبه "الف" برگزار شده است به طوری که اکثر آنها آماده معاملات این بورس هستند.

مدیر نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان بورس، ادامه داد: نیروگاه ها، شبکه های توزیع برق و شرکت های برق منطقه ای عمده ترین فعالان چهارمین بورس کشور خواهند بود. دوره های آموزشی برای این گروه ها برگزار شده است به طوری که آنها فعالان اولیه بورس انرژی هستند، اما در مراحل بعد سرمایه گذاران و تجار برق نیز می توانند وارد معاملات بورس انرژی شوند.

خواجه نصیری در مورد زمان آغاز فعالیت رسمی چهارمین بورس کشور، گفت: بعد از اجرای موفقیت آمیز معاملات آزمایشی و آشنایی کامل کارگزارن و سرمایه گذاران با سیستم نرم افزاری، شاهد معاملات رسمی برق در بورس انرژی خواهیم بود.