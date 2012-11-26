روش جدید درخواست مجوز صرافی اعلام شد/ آغاز به کار سامانه غیرمتشکل پولی

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: با راه اندازی سامانه بازار غیرمتشکل پولی،‌ امکان دریافت تقاضای تاسیس صرافی از طریق این سامانه میسر شد.

نظر به راه اندازی سامانه بازار غیرمتشکل پولی به نشانی Nbfi.cbi.ir و فراهم شدن امکان دریافت تقاضای تاسیس صرافی از طریق این سامانه؛ کلیه متقاضیان تاسیس صرافی به منظور ارائه تقاضا، صرفا باید از طریق مراجعه به بخش صرافی های سامانه مزبور، نسبت به ثبت تقاضای تاسیس صرافی اقدام و پس از ثبت اطلاعات درخواستی، کد رهگیری اخذ نمایند.

شایان ذکر است‌، با توجه به اینکه هرگونه پیگیری صرفا از طریق سامانه مزبور و با در اختیار داشتن کد رهگیری امکان پذیر است، لذا افراد باید در حفظ و نگهداری این کد کوشا باشند.

این گزارش می افزاید: پذیرش تقاضای تاسیس صرافی صرفا از طریق سامانه مزبور امکانپذیر بوده و تقاضاهایی که پس از تاریخ صدور این اطلاعیه و خارج از سامانه مزبور به این بانک ارسال شوند، فاقد اعتبار است و به آنها ترتیب اثر داده نخواهد شد.

لازم به ذکر است، متقاضیان تاسیس صرافی می توانند جهت ارتباط با بخش صدور مجوز صرافی ها و پیگیری مراحل صدور مجوز صرفا با استفاده از کد رهگیری و از طریق قسمت مشاهده وضعیت صرافی و پرسش و پاسخ در سامانه مزبور اقدام نمایند.

خاطرنشان می شود؛ درج اطلاعات و اخذ کد رهگیری،‌ هیچگونه تعهدی را برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت ارائه مجوز صرافی ایجاد نخواهد کرد.